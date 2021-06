L’iPhone 13 pourrait prendre en charge la 5G mmWave, mais cela pourrait avoir un coût

Si vous avez un téléphone récent, il y a de fortes chances que vous puissiez vous connecter aux réseaux 5G. Mais, sur la plupart des smartphones, dans la plupart des endroits, vous n’obtiendrez pas les meilleures vitesses possibles de la 5G, et l’iPhone 13 pourrait prendre des mesures pour remédier à cela.

C’est ce que révèle un rapport de DigiTimes Asia, qui affirme — en citant des sources industrielles — que plus de 50 % des iPhone 13 prendront en charge la 5G à ondes millimétriques. Il n’est pas question de modèles ici, mais plutôt de chiffres totaux. En d’autres termes, plus de 50 % des iPhone 13 vendus dans le monde seront apparemment compatibles avec la technologie mmWave.

Il s’agit d’un changement important, car avec la gamme d’iPhone 12, seuls les modèles américains prennent en charge la Connecticut mmWave, le reste du monde ne bénéficiant que de la 5G sub-6GHz (aux États-Unis, vous bénéficiez des deux). DigiTimes affirme également que les smartphones Android sont susceptibles de suivre l’exemple d’Apple dans ce domaine, car actuellement la plupart d’entre eux ne prennent en charge que le sub-6GHz également.

Pour ceux qui ne sont pas à jour sur le jargon de la 5G, ces termes font référence à la fréquence des bandes radio sur lesquelles les signaux 5G sont transportés. Sub-6GHz désigne les fréquences inférieures à 6 GHz, tandis que mmWave (pour millimeter wave) désigne les bandes de fréquences plus élevées.

Ces bandes de fréquences plus élevées offrent une plus grande largeur de bande pour les données et permettent des vitesses potentiellement beaucoup plus élevées, mais elles ne transportent pas le signal aussi loin (ce qui signifie qu’il faut plus de tours de téléphonie cellulaire) et elles ne sont pas aussi efficaces pour traverser les murs et autres obstacles.

Une hausse des prix…

Il y a donc des avantages à s’en tenir à des fréquences plus basses, et c’est ce que la plupart des pays, y compris la France, ont fait jusqu’à présent. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Apple n’a pas proposé de 5G à ondes millimétriques dans la gamme de l’iPhone 12 en dehors des États-Unis — parce que vous ne seriez pas en mesure de l’utiliser de toute façon.

Il semble que cela pourrait changer avec la gamme d’iPhone 13, et c’est une affirmation que nous avons entendue plus d’une fois. Les régions exactes qui pourraient obtenir des modèles mmWave ne sont pas mentionnées ici. Bien sûr, il faudra encore que les réseaux mobiles commencent à prendre en charge les ondes millimétriques avant que cela ne soit utile, mais cela pourrait au moins permettre à la gamme d’iPhone 13 de faire face à l’avenir, car ce n’est probablement qu’une question de temps avant que les ondes millimétriques ne soient plus largement disponibles.

Cependant, l’inconvénient de cette décision est qu’elle pourrait également entraîner une hausse des prix, car l’intégration du support mmWave et sub-6GHz est plus coûteuse que le sub-6GHz seul.