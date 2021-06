Chrome reçoit une importante mise à jour de sécurité pour rendre la navigation plus sûre

Les modifications apportées au mode de navigation sécurisée améliorée sont disponibles dans Chrome 91 , et les utilisateurs en bénéficient dès à présent. Vous pouvez activer le mode de navigation sécurisée améliorée en vous rendant dans le menu des paramètres de Chrome, en cliquant sur l’option de sécurité et en sélectionnant le mode « Protection améliorée ».

Google déploie de nouvelles fonctions de sécurité pour Chrome , conçues pour faciliter l’identification des téléchargements et des extensions plus ou moins douteuses . Elles s’appuient sur la nouvelle fonction de navigation sécurisée du navigateur, lancée l’année dernière pour offrir de meilleurs avertissements contre les sites de phishing.