Google Messages permet enfin d’épingler et d’étoiler les messages

Google possède des dizaines et des dizaines d’applications et de services et il n’est pas surprenant que certains d’entre eux fassent double emploi. En fait, l’entreprise est connue pour avoir un trop grand nombre de plateformes et d’applications de messagerie.

Outre la confusion et le manque de garanties à long terme, cela signifie également que Google doit souvent repartir presque de zéro pour chaque nouvelle fonctionnalité. Prenons l’exemple de Google Messages, qui pourrait enfin être doté de messages épinglés et marqués d’une étoile, des années après que d’autres plateformes de messagerie les aient mis en œuvre.

Même sans tenir compte des bons vieux SMS, les gens envoient des messages, qu’il s’agisse de texte simple ou de texte enrichi, presque sans interruption depuis des années. Nos applications de messagerie sont probablement remplies de messages, dont certains datent de plusieurs années. Il n’est pas toujours facile d’accéder aux messages les plus importants, et les fonctions d’organisation telles que les messages épinglés ou identifiés d’une étoile peuvent aider à mettre un peu d’ordre dans ce chaos.

Bien que cela ne soit pas encore confirmé comme définitif, XDA a découvert des portions de texte dans l’APK de Google Messages qui suggèrent que de telles fonctionnalités arrivent finalement dans la dernière forme de la plateforme de messagerie de Google. L’une des fonctionnalités permettra aux utilisateurs d’épingler jusqu’à trois messages en haut de l’application Google Messages pour un accès rapide aux messages importants.

XDA note que le nombre réel peut encore changer au moment où Google le déploie.

Pas encore déployée

D’autre part, les messages identifiés d’une étoile marquent simplement certains messages comme spéciaux. Ils n’apparaîtront pas en haut de la liste, mais ils pourront être trouvés facilement grâce aux filtres de recherche. Dans un cas comme dans l’autre, cette fonctionnalité atténuera la difficulté de faire défiler des dizaines de messages.

La question qui se pose maintenant est de savoir quand ces fonctionnalités seront enfin disponibles. Même si les chaînes de caractères sont déjà présentes dans l’application, il n’y a aucune garantie qu’elles vont arriver dans les mains du grand public. Il serait toutefois dommage qu’elles n’arrivent pas bientôt, car presque toutes les applications de messagerie dignes de ce nom disposent déjà de l’une ou des deux fonctions depuis des années.