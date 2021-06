Galaxy Buds 2 : un design familier et des améliorations de qualité audio

La gamme Galaxy Buds de Samsung comprend le Galaxy Buds original, le Galaxy Buds+, le Galaxy Buds Live et le Galaxy Buds Pro. Le géant technologique sud-coréen travaille actuellement au lancement du successeur du Galaxy Buds original, vraisemblablement nommé Galaxy Buds 2.

Les Galaxy Buds 2 seront les prochains écouteurs sans fil de Samsung, et de nouvelles fuites nous donnent quelques indices supplémentaires sur ce qui est à venir : apparemment, les écouteurs Galaxy Buds 2 produiront un son meilleur, bien que sur le plan de la conception, peu de choses changent par rapport aux Galaxy Buds Pro.

Tout d’abord, les minuscules dispositifs ont fait une apparition à l’organisme de réglementation de la Commission fédérale des communications (FCC) aux États-Unis, comme l’a repéré AllAboutSamsung — c’est un signe certain qu’ils vont être mis en vente très bientôt.

Nous attendons les Galaxy Buds 2 depuis des mois, mais s’ils sont évalués par les régulateurs, il semblerait que l’attente soit enfin terminée — les précédentes rumeurs ont indiqué le mois d’août comme le mois où les écouteurs pourraient être lancés.

Le dépôt de la FCC est accompagné de quelques photos, et le design des Galaxy Buds 2 ressemble beaucoup aux écouteurs qui les ont précédés. Ce n’est pas nécessairement une déception, car j’ai été impressionné par l’ajustement et la finition des Galaxy Buds Pro lancés l’année dernière. Entre-temps, l’informateur chevronné @UniverseIce a révélé que les Galaxy Buds 2 conserveront la réduction active du bruit de leurs prédécesseurs, et seront dotés d’une « meilleure qualité sonore » — une amélioration que nous attendons généralement d’une nouvelle paire d’écouteurs.

The Galaxy Buds2 has better sound quality and still has active noise reduction — Ice universe (@UniverseIce) May 28, 2021

Quid de l’autonomie ?

Une image est également jointe à cette fuite, mais elle ne nous en dit pas beaucoup plus sur ce qui nous attend. Il semble que les capteurs infrarouges pour la détection automatique du port de l’écouteur seront conservés des Galaxy Buds Pro, et nous ne verrons pas un retour au design en forme de haricot des Galaxy Buds Live. Nous connaissons également la capacité de la batterie des prochains écouteurs. Ils seront dotés d’une batterie de 120 mAh, dont 60 mAh pour chaque écouteur, et l’étui de charge aura une batterie de 500 mAh.

Bien qu’il s’agisse d’une légère augmentation par rapport aux 58 mAh des Galaxy Buds originaux, elle ne dépasse pas 85 mAh pour chaque écouteur des Galaxy Buds+. Parallèlement, les Galaxy Buds dispose d’un boîtier de batterie de 252 mAh et le Galaxy Buds+ d’un boîtier de batterie de 270 mAh. En bref, la taille de la batterie combinée avec l’étui est sur le point de s’améliorer, mais vous ne devriez pas vous attendre à une amélioration massive lors de l’utilisation des écouteurs après une seule charge.

Un lancement avec la nouvelle série de smartphones pliables

Cela ne fait que deux ans que les premiers Galaxy Buds sont apparus, mais Samsung a lancé plusieurs modèles de ses écouteurs sans fil depuis lors. La nouvelle paire est susceptible d’être plus abordable que les modèles Pro, et pourrait perdre certaines fonctionnalités ou la fidélité audio en conséquence.

Nous nous attendons à ce que le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy S21 FE fassent leur apparition au mois d’août, il est donc possible que Samsung lance les Galaxy Buds 2 en même temps.