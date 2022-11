Google TV et Android TV exigeront des packs d’applications à partir de 2023

Google a annoncé qu’à partir de mai 2023, Android TV et Google TV exigeront que les applications soient regroupées dans le format Android App Bundle (AAB) au lieu du format APK existant. Si vous ne le savez pas, pour les smartphones Android, cette nécessité est déjà en place.

Google affirme que cette stratégie présente un certain nombre d’avantages. Les utilisateurs sont moins susceptibles de supprimer les applications AAB parce qu’ils permettent d’archiver les apps, ce qui réduit l’utilisation du stockage d’environ 60 %, et parce qu’ils ont une empreinte moyenne inférieure de 20 %.

Les apps AAB sont également bénéfiques pour tous les facteurs de forme Android, car elles sont distribuées de manière plus rationnelle par le biais du Google Play Store, comme le souligne Google.

Que sont les « Android App Bundles » ?

Les « Android App Bundles » (AAB) ont dépassé les « Android Package Kits » (APK) comme principal format de publication sur Google Play (téléphones, tablettes, téléviseurs, etc.). Les App Bundles sont plus petits, plus rapides, plus actuels et supérieurs à leurs prédécesseurs. Les principaux avantages sont les suivants :

Taille de téléchargement/stockage plus petite : Les packs d’applications permettent de gagner 20 % d’espace par rapport aux APK en les optimisant pour chaque appareil

Moins de risques de désinstallation : Les paquets d’applications permettent aux utilisateurs d’archiver (ce qui permet de récupérer 60 % de l’espace de stockage des applications), de sorte qu’ils peuvent conserver ces applications et d’autres sur leur téléviseur malgré un espace de stockage limité. Le téléviseur dispose d’un bouton d’archivage/désarchivage. Les développeurs peuvent sauvegarder des états pour des retours faciles

Applicable à tous les dispositifs Android : Les packs d’applications sont utiles pour tous les appareils Android compatibles avec Google Play, y compris les téléviseurs, smartphones, tablettes, montres et voitures

Livraison simplifiée et sécurité : Le Play Store propose automatiquement une application optimisée pour chaque configuration d’appareil à partir d’un seul artefact contenant l’ensemble du code et des ressources de votre application. Les développeurs peuvent réinitialiser une clé de téléchargement perdue ou compromise pour une protection supplémentaire

Quelles sont les nouveautés pour la télévision ?

Avec un espace de stockage limité sur les téléviseurs et une soif croissante d’applications, Google TV et Android TV exigeront des packs d’applications à partir de mai 2023. Bien que cela permette une période de transition de 6 mois, Google estime que dans la plupart des cas, il faudra environ 3 jours à un ingénieur pour transférer une application TV existante de l’Android Package Kit (APK) à l’Android App Bundle (AAB).

Alors que les développeurs peuvent activer l’archivage pour leurs applications mobiles, les applications TV doivent être archivables afin que tous les utilisateurs et développeurs puissent bénéficier des téléviseurs à espace de stockage limité. Google pourrait masquer de la surface du téléviseur les apps TV qui n’ont pas été archivées à temps.

À l’occasion de cette annonce, Josh Wentz, responsable de la gestion des produits pour Google TV, a déclaré :