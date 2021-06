Huawei lance sa smartwatch Watch 3 avec Harmony OS et un nouveau look

Huawei lance sa smartwatch Watch 3 avec Harmony OS et un nouveau look

Outre sa nouvelle tablette MatePad Pro, Huawei a lancé sa Huawei Watch 3, qui est la première smartwatch à fonctionner sous le système d’exploitation HarmonyOS de la société. Il existe quatre éditions, les versions Active (bracelet en caoutchouc), Classic (bracelet en cuir) et Elite (bracelet à maillons métalliques), puis il y a la Huawei Watch 3 Pro qui possède un boîtier en titane et en céramique et un verre saphir.

La première chose que l’on remarque est qu’elle est très belle. La Huawei Watch 3, qui représente un énorme progrès en matière de qualité visuelle par rapport à la gamme Huawei Watch GT2 et aux anciens modèles fonctionnant sous Wear OS, est dotée d’un magnifique écran AMOLED de 1,43 pouce affichant une luminosité de 1000 nits. L’écran a une résolution de 466 x 466 pixels et 326 ppi, ce qui en fait l’un des meilleurs écrans actuellement sur le marché.

Une couronne rotative placée à 2 heures permet de contrôler les menus et les fonctions de la montre, ainsi qu’un bouton secondaire. Cela signifie que la montre peut être contrôlée avec des gants, ce qui est pratique pour ceux qui trouvent les petits écrans tactiles compliqués.

Des modes sport

En outre, la Huawei Watch 3 prend également en charge la technologie LTE et dispose d’une série de fonctions de sport et de santé. Elle embarque un capteur de température, en plus du capteur de fréquence cardiaque Huawei TruSeen 4.5 qui a également des capacités SpO2. Elle dispose également d’un GPS — et si vous optez pour l’édition Watch 3 Pro, ce sera un GPS à deux canaux qui améliorera considérablement la précision.

Il existe 17 modes de suivi sportif « professionnels » qui offrent des informations supplémentaires, notamment sur la course à pied, le cyclisme et le HIIT. Et il y a 85 profils d’entraînement standard qui offrent simplement des informations sur la fréquence cardiaque et les calories brûlées. Il est également doté d’une fonction de détection automatique des séances d’entraînement, qui se déclenche lorsqu’il détecte des activités de marche, de course, d’elliptique ou de rameur.

La santé est toujours au centre des préoccupations et, en plus du suivi du stress et de la fréquence cardiaque, il y a également un suivi des niveaux de fatigue. Cet état de récupération a été déclenché par une course matinale, il est donc agréable de voir plusieurs des fonctionnalités travailler en harmonie.

La Huawei Watch 3 dispose d’un mode de gestion de la batterie complexe que nous essayons toujours de comprendre. En standard, Huawei affirme que la Watch 3 offre trois jours d’autonomie, ce qui inclut une connexion 4G et un écran Always on display. C’est évidemment un grand pas en arrière par rapport à la série Watch GT2 qui offre plus de 2 semaines. Cependant, il y a un mode d’économie de batterie qui offrira 14 jours loin du chargeur, tout en offrant toujours le suivi de la fréquence cardiaque 24/7, le suivi du sommeil et l’accès à 14 modes de sport.

HarmonyOS au cœur de la montre

Une partie importante de cette mise à jour est HarmonyOS. Il usurpe Lite OS que l’on trouvait sur les modèles Huawei Watch GT2, bien que le design et la sensation de l’OS soient largement les mêmes. Il y a un lanceur d’applications en forme de grille plutôt qu’un menu. Comme sur l’Apple Watch, cette grille s’agrandira au fur et à mesure que vous installerez des applications de la Huawei App Gallery — et c’est le plus gros avantage de HarmonyOS.

Sans surprise, la sélection d’applications est assez sommaire. La prise en charge des applications tierces reste un gros point d’interrogation pour les premières montres HarmonyOS de Huawei. Comme toujours, Huawei promet de travailler avec les développeurs pour intégrer leurs applications à ses appareils, et a montré une série de logos d’applications, dont un pour la compagnie aérienne Emirates. Mais au-delà de cela, il n’y avait aucun logo d’application pour les services que j’ai reconnu, et Huawei n’a pas confirmé le soutien de l’un des principaux services de streaming musical.

La Huawei Watch 3 coûtera 2 599 yuans, tandis que la Huawei Watch 3 Pro coûtera 3 299 yuans.