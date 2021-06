Chrome pour Android dispose d’un nouvel outil intégré de capture d’écran

by

by

Google continue d’ajouter des fonctionnalités à son navigateur mobile pour Android afin d’améliorer l’expérience utilisateur et les fonctionnalités des applications. Plus tôt cette année, le géant de Mountain View a ajouté la vue en grille et la fonction de regroupement d’onglets à Chrome sur Android. Aujourd’hui, la société a ajouté un nouvel outil de capture d’écran dans le menu de partage de Chrome.

Auparavant, lorsque vous essayiez de partager une page Web à partir de Chrome sur votre appareil Android, le menu de partage ne comprenait que les options Copier le lien, Envoyer à vos appareils, QR Code et Imprimer. Cependant, dans la dernière version de Chrome pour Android (build 91.0.4472.77), une nouvelle option de capture d’écran a été mise à la disposition des utilisateurs.

En cliquant sur le nouveau bouton de capture d’écran, vous capturez l’ensemble de l’écran, y compris l’Omnibox et tous les autres éléments de la page Web actuelle. L’outil propose ensuite des options permettant de recadrer la capture d’écran, d’ajouter des textes et même de griffonner ou de dessiner dessus.

L’interface utilisateur d’ajout de texte est très pratique, car elle vous permet d’ajouter un texte personnalisé à la capture d’écran, de le redimensionner, de le repositionner ou de le faire pivoter, et de le supprimer. D’autre part, l’option de dessin offre 18 couleurs et 6 tailles de pinceau au choix. Grâce à ces outils, vous pouvez facilement annoter des captures d’écran dans Chrome pour donner votre avis sur une histoire, en partager une partie, etc.

De plus, l’outil offre également des options d’annulation et de rétablissement.

Partager rapidement des informations à vos contacts

Après le processus d’édition, vous pouvez appuyer sur le bouton « Suivant » dans le coin supérieur droit pour obtenir les options suivantes : Partager (la capture d’écran), Enregistrer sur le périphérique uniquement ou Supprimer. La première option vous permettra de partager la capture d’écran sur des applications tierces, tandis que l’option du milieu traitera la capture d’écran comme un téléchargement traditionnel et l’enregistrera dans le gestionnaire de téléchargement intégré au navigateur.

Le nouvel outil de capture d’écran est actuellement disponible sur Chrome 91 pour Android, qui a été lancé la semaine dernière. Vous pouvez donc mettre à jour votre navigateur Chrome à partir du Google Play Store pour essayer cette fonctionnalité.