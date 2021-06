Une puce Exynos dotée d’un GPU AMD confirmée pour plus tard cette année

Des informations selon lesquelles Samsung travaillerait sur deux chipsets Exynos, dont l’un serait équipé d’un GPU AMD, ont fait surface au début de l’année dernière. Par la suite, Samsung a dévoilé le SoC Exynos 2100, qui équipe la série Galaxy S21, plus tôt cette année. Et aujourd’hui, lors de sa conférence virtuelle au Computex 2021, AMD a laissé entendre qu’une puce Exynos avec un GPU AMD intégré sera dévoilée plus tard cette année.

Au cours de l’événement de lancement du Computex 2021 de la société, Lisa Su, PDG d’AMD, a confirmé que le futur chipset Samsung Exynos sera doté de la carte graphique d’AMD basée sur l’architecture RDNA2.

« AMD s’est associée au leader de l’industrie Samsung depuis plusieurs années pour accélérer l’innovation graphique sur le marché mobile, et nous sommes heureux d’annoncer que nous apporterons une IP (propriété intellectuelle) graphique personnalisée au prochain SoC (System on Chip) mobile phare de Samsung avec des capacités de ray tracing et d’ombrage à taux variable », a déclaré Su lors de l’événement.

Le nouveau GPU AMD intégré aux puces Exynos apportera aux appareils mobiles des fonctions avancées telles que le ray tracing et l’ombrage à taux variable. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que les prochaines puces Exynos offrent des graphismes plus fidèles et une meilleure efficacité énergétique. De plus, c’est la première fois qu’un GPU AMD arrive sur des appareils mobiles.

Il est également basé sur l’architecture RDNA2, qui est la dernière architecture graphique de la société utilisée dans les GPU de la série 6000 d’AMD.

Un lancement plus tard dans l’année

Ainsi, avec le GPU AMD RDNA2 à bord, les chipsets Exynos de Samsung offriront une augmentation notable des performances de jeu et du traitement graphique. De plus, comme les puces Exynos de Samsung ont été critiquées à maintes reprises pour leurs faibles performances graphiques, l’intégration du GPU d’AMD pourrait aider à y mettre fin.

AMD a déclaré que de plus amples informations sur le nouveau chipset Exynos avec le GPU RDNA2 seront fournies par Samsung plus tard dans l’année. Le Exynos 2200, qui pourrait être le prochain SoC Exynos, sera le premier à intégrer le GPU AMD. Il devrait alimenter les appareils mobiles ainsi que les ordinateurs portables.