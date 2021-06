SanDisk Professional propose un dock de lecteur de cartes très alléchant

De nos jours, de nombreuses personnes vantent les mérites de l’enregistrement de vos fichiers sur le cloud et les fournisseurs de stockage sur le cloud se sont également développés pour cibler les entreprises avec des fonctions telles que le chiffrement, les sauvegardes, etc.

Si cela semble convenir à la majorité des travaux de bureau professionnels, il existe d’autres entreprises professionnelles pour lesquelles le stockage sur le cloud n’est pas adapté. Les industries créatives, comme celles du cinéma et de la photographie, s’appuient toujours sur le stockage local des données et la nouvelle marque SanDisk Professional de Western Digital s’attaque à ce marché avec des solutions de stockage haut de gamme, et peut-être à prix élevé.

Si le stockage sur le cloud présente l’avantage d’être accessible partout, il présente toujours un goulot d’étranglement lorsqu’il s’agit de lire et d’écrire des données, même avec la connexion Internet la plus rapide qui soit. En particulier lorsqu’il s’agit de travailler avec des images et des vidéos haute résolution, les massifs disques et les cartes de données rapides restent les solutions de prédilection pour l’industrie du divertissement. SanDisk, sans surprise, cite les professionnels d’Hollywood parmi ses fidèles clients.

Bien sûr, tous les disques et toutes les cartes ne sont pas créés égaux, et la plupart des produits grand public n’ont pas le même niveau de fiabilité ou d’assurance afin de maintenir des prix bas.

SanDisk Professional, en revanche, s’adresse clairement aux entreprises ou même aux particuliers qui ne lésinent pas sur les moyens lorsqu’il s’agit de stocker des données et propose un premier ensemble de quatre produits destinés aux professionnels.

Pour les photographes et cinéastes professionnels

Pour les vidéastes et les directeurs de la photographie, la combinaison de la carte SanDisk PRO-CINEMA CFexpress VPG400 et des appareils PRO-READER correspondants promet un flux de travail fluide et ininterrompu de la caméra à l’ordinateur. Le SanDisk PRO-DOCK 4 offre plusieurs lecteurs pour différents types de cartes ainsi que des ports USB-A et USB-C en tant que hub tout-en-un pour tous les besoins de transfert de données. Enfin, SanDisk lancera également un SSD NVMe G-DRIVE de 4 To avec chiffrement ArmorLock pour un stockage transportable et de qualité professionnelle.

Si le lancement des nouveaux disques de données SanDisk Professional est prévu pour le mois de juin, les autres devraient toujours être lancés au cours de l’été. Bien sûr, étant donné le marché cible, il ne faut pas s’étonner si ces solutions d’entreprise s’accompagnent également de prix d’entreprise.