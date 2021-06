Dell lance la gamme d’ordinateurs portables de gaming Alienware X, au design épuré

Alienware a bien l’intention de donner du fil à retordre à Razer lorsqu’il s’agit de fabriquer un ordinateur portable de jeu super fin. Deux des configurations du nouveau modèle phare d’Alienware, le X15, mesurent en fait 15,9 mm d’épaisseur, soit presque autant que le Blade 15 Advanced de Razer, qui vient d’être remis au goût du jour et qui mesure 15,8 mm d’épaisseur. C’est une finesse impressionnante, surtout si l’on considère qu’Alienware n’a pas l’habitude d’essayer de rivaliser dans ce domaine.

Le Alienware x15 est un ordinateur portable de jeu très puissant disponible avec jusqu’à un processeur Intel Core i9-11900H et une carte graphique NVIDIA RTX 3080 d’une puissance de 90 W. Mais, c’est aussi un ordinateur portable assez compact selon les normes des PC du gaming, mesurant 36 x 27,7 x 1,52 cm, et pesant environ 2,27 kg.

Il fait partie d’une nouvelle gamme d’ordinateurs portables de jeu Alienware X qui disposent d’une technologie de refroidissement de nouvelle génération ainsi que des dernières puces Intel et NVIDIA.

Dell présente également un modèle de 17 pouces, plus épais et plus lourd, mais qui est encore plus puissant. Le nouveau Alienware X17 est un ordinateur portable de 3,22 kg et une épaisseur de 2 cm, mais il est capable de se vanter d’un GPU NVIDIA RTX 3080 d’une puissance de 150 W, et un processeur Intel Core i9-11900HK. Le plus grand ordinateur portable Alienware X de Dell prend également en charge un clavier mécanique Cherry MX optionnel de 3,5 mm à profil ultra bas avec une course de 1,8 mm.

Les deux ordinateurs portables sont disponibles avec plusieurs options d’affichage, notamment :

15.6 pouces ou 17,3 pouces d’une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, et un temps de réponse de 3 ms

15,6 pouces x ou 17,3 pouces de 1920 x 1 080 pixels, 360 Hz, 1 ms, NVIDIA G-Sync

15.6 pouces de 2 560 x 1 440 pixels, 240 Hz, 2 ms, NVIDIA G-Sync

17,3 pouces Pixel UHD, 120 Hz, 4 ms

Un bon nombre de ports

Tous les nouveaux ordinateurs portables sont alimentés par des batteries de 87 Wh et sont livrés avec au moins un adaptateur d’alimentation de 240 W (il y a aussi un adaptateur de 330 W pour certaines versions haut de gamme du Alienware X17).

Parmi les autres caractéristiques, citons la prise en charge de la mémoire DDR4-3200, deux emplacements M.2 pour un stockage SSD PCIe NVMe jusqu’à 4 To, et une sélection de ports comprenant le Thunderbolt, un port HDMI 2.1, un port USB 3.2 Gen 2 et un port USB 3.2 Gen 1. Il y a quelques ports supplémentaires sur le modèle de 17 pouces, notamment un port Ethernet 2,5 Gb/s et un Mini DisplayPort. Si vous souhaitez utiliser une connexion Ethernet filaire avec le plus petit Alienware X15, vous devrez utiliser un dongle USB-C vers RJ-45, inclus avec l’ordinateur portable.

Une nouvelle interface thermique

Dell a réussi à créer ces nouveaux designs plus fins en utilisant de nouveaux matériaux, notamment la nouvelle interface thermique « Element 31 » de Dell, faite d’un « composé métallique liquide encapsulé de gallium et de silicone ». Dell affirme que cette interface offre une amélioration de 25 % de la résistance thermique. Le châssis comporte également quatre ventilateurs, chacun pouvant fonctionner à des vitesses différentes.

Dell a également utilisé un mélange d’alliage de magnésium et d’aluminium pour réduire l’épaisseur du châssis. Une autre nouveauté ? Certains modèles équipés d’une carte graphique RTX 3080 seront disponibles avec un pavé tactile AlienFX RGB.

La société indique que les nouveaux ordinateurs portables Alienware X seront disponibles à partir du 15 juin, avec des prix débutant à 2 000 dollars pour le Alienware x15 et à 2 100 dollars pour le Alienware x17 (nous n’avons pas encore les prix français).