Zoom pour iPad s’enrichit considérablement

L’utilisation d’un iPad pour les appels Zoom va devenir beaucoup plus utile et intuitive grâce à plusieurs nouvelles mises à jour. Le service de vidéoconférence a annoncé de nouvelles fonctionnalités visant à rendre Zoom et les derniers modèles d’iPad Pro d’Apple particulièrement agréables à utiliser, permettant aux utilisateurs une meilleure participation et une meilleure connexion pendant les appels.

Mais, la société a également révélé un certain nombre de mises à jour des notifications de confidentialité, car elle cherche à s’assurer que Zoom reste un environnement sécurisé et protégé pour les utilisateurs.

Tout d’abord, Zoom a annoncé que les utilisateurs de l’iPad Pro d’Apple pourront désormais accéder à la prise en charge de la fonction Center Stage d’Apple et de la vue étendue Gallery View.

Décrit comme idéal “pour ceux qui veulent un peu plus de liberté pour se déplacer tout en zoomant sur l’iPad“, Center Stage cherche à utiliser la caméra frontale ultra-large sur les iPad Pro de 11 et 12,9 pouces d’Apple, ainsi que des outils d’apprentissage automatique pour vous garder dans le cadre, même en mouvement.

Zoom affirme que cela permettra aux utilisateurs d’avoir les mains libres lors d’une présentation lors d’un appel, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous soucier de sortir du cadre si vous animez une classe, une conférence ou même une fête d’anniversaire. La fonction reconnaît même lorsque d’autres personnes entrent ou sortent du cadre, et s’ajuste automatiquement pour s’adapter à tous.

Zoom étend également sa vue Galerie sur l’iPad Pro de 12,9 pouces, où les utilisateurs peuvent désormais voir jusqu’à 48 vidéos à la fois. Auparavant limitée à 25 tuiles vidéo, cette extension permet aux utilisateurs de mieux se connecter lors d’appels de groupes importants.

De nouvelles mesures pour la vie privée

Par ailleurs, Zoom a également cherché à renforcer ses mesures de protection de la vie privée pour les utilisateurs qui organisent et participent à des réunions et des appels sur ses applications. À l’avenir, lorsqu’ils s’inscriront à un appel, les utilisateurs de Zoom obtiendront davantage d’informations sur les personnes qui peuvent voir les détails de leur inscription et sur la manière dont ces informations sont utilisées, avant de consentir à participer à des réunions et des webinaires nécessitant une inscription.

Les utilisateurs verront aussi désormais une notification sur leur page de profil soulignant que les informations incluses dans leurs paramètres de profil, telles que leur nom, leur photo de profil et leur adresse électronique, peuvent être visibles pour les autres participants à la réunion. Il est également précisé que si l’utilisateur est connecté à Zoom, ces informations peuvent également être consultées par le propriétaire du compte et par les hôtes des réunions et des webinaires auxquels il participe.

Les utilisateurs seront désormais avertis lorsqu’une réunion à laquelle ils participent est enregistrée ou diffusée en direct, et recevront des informations sur les personnes qui peuvent voir et partager l’enregistrement et la diffusion en direct, et pourront se retirer de l’appel s’ils le souhaitent. Toute personne rejoignant un appel après le début d’une réunion enregistrée verra son audio et sa vidéo automatiquement coupés jusqu’à ce qu’elle clique sur “continuer” dans la boîte de dialogue.