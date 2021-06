Samsung pourrait travailler sur une tablette Android avec un écran de 14,6 pouces

by

Samsung est actuellement non seulement le premier fabricant de smartphones au monde, mais aussi l’une des entreprises qui investissent le plus dans les tablettes Android.

Et, il s’avère que les Sud-Coréens n’ont pas l’intention de changer cela, et qui plus est, ils prévoient même de proposer quelque chose que personne d’autre n’a fait auparavant.

En effet, Samsung pourrait lancer une tablette Android de 14,6 pouces avec des spécifications haut de gamme, selon une récente enquête auprès des consommateurs. L’écran OLED de 14,6 pouces présenterait un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que la tablette comprendrait également pas moins de 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et une batterie d’une capacité de 12 000 mAh avec une charge de 45 W. Il va sans dire que le support du stylet S Pen serait également proposé.

Bien qu’à première vue, il semble assez maladroit pour Samsung de proposer une tablette Android aussi énorme, il y a une chance que cet appareil démarre une niche qui se développera assez rapidement.

Il pourrait être assez bizarre de transporter une tablette aussi grande avec soi, mais d’un autre côté, il est facile de voir quand un tel appareil serait utile, en particulier pour les entreprises.

Le pour et le contre

Il suffit de voir le Surface Book de Microsoft qui permet également à l’écran d’être utilisé indépendamment comme une tablette. Autrement dit, Samsung pourrait suivre à peu près la même voie, surtout si la société décide finalement de sortir également un clavier qui permettrait à la tablette de se transformer en un ordinateur portable.

Le plus gros problème est probablement l’écosystème d’applications existant qui n’est pas préparé pour un écran aussi grand et qui pourrait évidemment conduire à des problèmes de rendu à moins que des mises à jour supplémentaires ne soient publiées.

Le temps nous dira si Samsung décide de proposer un tel appareil, mais pour l’instant, il vaut mieux ne pas être impatient, car tout est censé être dans les phases de planification.