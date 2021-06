Microsoft Edge n’insiste plus pour utiliser Bing comme moteur de recherche par défaut

L’agaçant écran qui a fait penser à beaucoup que Microsoft revenait à sa vieille habitude de forcer un potentiel passage à l’un de ses services, en l’occurrence Bing, indique aux utilisateurs d’« utiliser les paramètres de navigateur recommandés » et s’affiche après la mise à jour du navigateur. « Obtenez des performances, une confidentialité et une productivité de classe mondiale lorsque vous naviguez avec la dernière version de Microsoft Edge — le meilleur navigateur pour Windows 10 », indique l’invite.

you might also like