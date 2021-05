Google propose l’OS Fuchsia au Nest Hub original

Le très attendu OS Fuchsia de Google commence à se déployer sur son premier appareil grand public, le Nest Hub de première génération, rapporte 9to5Google. Le travail de Google sur Fuchsia OS a d’abord émergé en 2016, et le système d’exploitation open-source est remarquable pour ne pas être basé sur un noyau Linux, utilisant plutôt un micro-noyau appelé Zircon.

“On ne livre pas un nouveau système d’exploitation tous les jours, mais aujourd’hui est ce jour“, a tweeté un responsable technique de Google sur le projet Fuchsia OS, Petr Hosek.

You don’t ship a new operating system every day, but today is that day. — Petr Hosek (@petrh) May 25, 2021

Si le déploiement sur le Nest Hub (qui était à l’origine le Google Home Hub avant d’être rebaptisé) commence aujourd’hui, l’ensemble du processus de lancement prendra plusieurs mois. Elle sera d’abord proposée aux utilisateurs du programme preview, avant d’être progressivement diffusée à plus grande échelle. Nous savons depuis un certain temps que le système d’exploitation a été testé sur le Nest Hub, et au début du mois, d’autres preuves de la sortie du système sont apparues grâce à un listing Bluetooth SIG qui montrait que le Nest Hub utilisait Fuchsia 1.0.

Bien que le Nest Hub troque son système d’exploitation Cast actuel pour Fuchsia, 9to5Google note que l’expérience sera probablement presque identique et que la plupart des utilisateurs ne remarqueront probablement pas le changement.

Tout cela soulève la question de savoir ce que Fuchsia est censé réaliser.

Fuchsia ne remplacera pas Android ou Chrome OS

Google le qualifie de “système d’exploitation de production sécurisé, actualisable, inclusif et pragmatique“. Nous savons que l’OS pourrait éventuellement alimenter les ordinateurs portables et les smartphones (Google a été repéré en train de le tester sur le Pixelbook en 2018, et plus récemment, il a proposé une solution pour savoir comment il pourrait exécuter des applications Android et Linux), mais Fuchsia n’est pas censé être un remplacement d’Android ou de Chrome OS.

“Fuchsia consiste simplement à repousser l’état de l’art en matière de systèmes d’exploitation et les choses que nous apprenons de Fuchsia, nous pouvons les intégrer dans d’autres produits“, a déclaré Hiroshi Lockheimer, chef d’Android et de Chrome, en 2019. L’écran intelligent de Google ne sera probablement pas le dernier appareil ou même le dernier facteur de forme à recevoir une mise à jour de Fuchsia. Mais, les implications exactes de ce changement pourraient prendre plus de temps à émerger.