Le démontage de l’iMac M1 d’iFixit révèle une carte logique d’une taille impressionnante

La nouvelle génération d’iMac de cette année restera probablement dans les mémoires pour avoir ressemblé à de gigantesques iPad Pro. Bien sûr, il y a des changements invisibles à l’œil nu et on ne parle pas seulement de la nouvelle puce Apple M1. Cela implique de nombreux changements internes dus à la nouvelle architecture informatique, mais il y a encore plus à découvrir à l’intérieur.

Contrairement au MacBook Air et au MacBook Pro M1, le nouvel iMac M1 de 24 pouces présente un audacieux nouveau design avec un profil d’une finesse impressionnante et un extérieur coloré. Aujourd’hui, un démontage effectué par iFixit révèle que la transformation de l’iMac n’est pas seulement superficielle, bien qu’il y ait encore quelques indices du passé cachés derrière le verre.

Quiconque a eu le plaisir d’ouvrir un iMac connaît l’un de ses plus grands héritages : la colle mousseuse. iFixit a découvert que Apple utilise toujours sa colle mousseuse classique pour maintenir l’écran de l’iMac en place, ce qui rend l’ordinateur beaucoup plus facile à ouvrir qu’un iPad.

Mais une fois que vous avez dépassé le stade de la colle, vous commencez à remarquer quelques changements. Tout d’abord, l’équipe d’iFixit a découvert que plusieurs vis se trouvent près de l’extrémité de l’écran de l’iMac, ce qui rend l’ouverture de l’appareil plus complexe (mais pas dangereuse). Apple a également combiné le grand bord inférieur (ou « menton ») de l’iMac avec l’écran, de sorte que les deux composants se détachent en même temps, ce qui permet un démontage rapide.

Derrière ce menton se trouve la majeure partie du matériel de l’iMac, notamment la carte mère, les haut-parleurs et les ventilateurs. Et c’est là que l’iMac est très différent de ses prédécesseurs. La carte mère M1 est ridiculement petite. Cela ne devrait pas être une surprise, puisqu’il s’agit essentiellement de la même carte logique qui se trouve dans le MacBook Air, le MacBook Pro, le Mac Mini et, maintenant, l’iPad Pro. Mais par rapport aux modèles précédents, c’est un énorme changement.

Quelques questions

La carte logique elle-même présente également quelques bizarreries, notamment un petit bouton blanc avec trois LED. Ce bouton pourrait être destiné aux diagnostics, de la même manière que les LED étaient utilisées pour les diagnostics sur les anciens modèles d’iMac. D’autres mystérieuses formes apparaissent dans la radiographie de l’iMac d’iFixit, comme deux objets circulaires (peut-être des piles bouton) situés sous le logo Apple.

iFixit a laissé un certain suspens, interrompant son démontage après avoir retiré la carte logique de l’iMac. La deuxième partie du démontage d’iFixit sera bientôt mise en ligne, offrant un aperçu du capteur Touch ID du nouveau Magic Keyboard (qui ressemble à un vieux bouton home d’iPhone), des haut-parleurs et des cercles étranges vus sur la radiographie. Plus important encore, la deuxième partie de ce démontage comprendra un score de réparabilité pour le nouvel iMac — espérons qu’il fera mieux que le modèle 2020.