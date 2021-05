Les nouveaux chargeurs Anker Nano II sont plus petits et plus économes en énergie

Vous avez besoin d’un chargeur rapide qui ne prend pas beaucoup de place ? La nouvelle gamme de chargeurs Nano II d’Anker présente un format plus petit et une meilleure efficacité énergétique que ses blocs de charge Nano originaux. Les modèles de 35, 45 et 65 watts sont disponibles en précommande dès maintenant respectivement au prix de 29,99, 35,99 et 39,99 dollars.

Les chargeurs offrent un mélange de portabilité et de polyvalence, permettant aux utilisateurs (selon le modèle) de tout recharger, du smartphone à la tablette en passant par la Nintendo Switch et même les ordinateurs portables.

Anker a lancé ses chargeurs Nano originaux en 2018. Ils étaient les premiers chargeurs GaN (nitrure de gallium) largement disponibles pour le commun des mortels, avec des facteurs de forme plus petits, plus de puissance et de meilleures bases thermiques que les chargeurs à base de silicium. Vous savez, ces encombrants blocs d’alimentation qui accompagnent les appareils Apple ? Oui, les chargeurs Anker Nano font plus de la moitié de cette taille.

Les nouveaux chargeurs Nano II utilisent ce que Anker appelle sa technologie « GaN II », la version de seconde génération des composants à base de nitrure de gallium de la société, qui, selon Anker, offre une augmentation de 20 % de l’efficacité de fonctionnement, ce qui se traduit par moins de chaleur et des chargeurs encore plus petits qu’auparavant.

Selon Anker, son architecture GaN II est le résultat d’un travail avec Power Integrations pour utiliser son chipset Innoswitch 4, la technologie clé qui aide à rendre ces chargeurs hautement portables tout en étant capables de charger rapidement divers appareils. Pour faire simple, le GaN II est conçu pour transmettre plus efficacement l’énergie par rapport au silicium, et il apporte le double de la fréquence du GaN de première génération.

Pas encore disponible en France

Les nouveaux chargeurs Nano II améliorent le design original du Nano avec de nouvelles puces et une meilleure disposition interne. Ils sont légèrement plus étroits que les chargeurs Nano d’origine (bien que la taille varie d’un modèle à l’autre), ce qui laisse davantage d’espace pour les autres prises sur votre prise ou votre multiprise. Anker affirme que les nouveaux chargeurs Nano II sont également plus économes en énergie, ce qui signifie qu’ils gaspillent moins d’énergie et ne chauffent pas autant.

Les Américains peuvent précommander le chargeur Nano II en configurations de 35, 45 et 65 watts sur le site Web d’Anker. Les trois chargeurs sont dotés d’un seul port USB-C (les modèles 45 W et 65 W, plus grands, disposent également de fiches rabattables) et sont équipés de la technologie PowerIQ 3.0 d’Anker pour la gestion des puissances de charge.

Les unités seront expédiées le 5 juin. Les nouveaux chargeurs seront disponibles en France et sur d’autres marchés européens à une date ultérieure.