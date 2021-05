Le Honor 50 sera compatible avec les applications et services de Google

Il y a deux ans, le gouvernement américain a inscrit Huawei sur sa liste d’entités, une liste d’entreprises qui ne peuvent pas utiliser des technologies basées aux États-Unis ou faire des affaires avec des entreprises américaines. Les États-Unis ont invoqué des raisons de sécurité nationale pour justifier l’inscription de Huawei sur cette liste noire. À la suite de cette interdiction, le géant chinois n’a pas pu utiliser les applications et services de Google sur ses appareils.

Cela a obligé Huawei à vendre sa sous-marque Honor, qui était assez populaire sur les marchés européen et asiatique. Aujourd’hui, près de deux ans après l’interdiction de Huawei par les États-Unis, Honor a annoncé que son prochain smartphone sera préinstallé avec les applications et services de Google. Il s’agit d’applications comme Gmail, Google Play Store, YouTube, Google Maps et toute une série d’autres logiciels.

Pour les non-initiés, Honor était une sous-marque de Huawei jusqu’à ce que sa société mère la vende à un groupe de sociétés chinoises. La principale raison en était que l’entreprise ne pouvait pas vendre ses appareils sans les applications et services de Google.

Aujourd’hui, Honor Germany a récemment annoncé par un tweet que son prochain smartphone, le Honor 50, sera livré avec les services et les applications Google prêts à l’emploi. Le tweet a confirmé que le Honor 50 serait le premier smartphone de la société à être lancé avec les services Google depuis que les États-Unis ont placé Huawei sur leur liste d’entités. Vous pouvez consulter la capture d’écran du tweet acquise par Android Authority juste en dessous.

Cependant, peu de temps après l’envoi du tweet, la société l’a supprimé. Cela pourrait signifier que Honor a fait l’annonce prématurément et qu’elle gardait probablement cette nouvelle massive pour une date ultérieure.

Un gros coup de pouce pour Honor

Eh bien, selon les rapports, Honor, en tant que société indépendante, est en train de rétablir ses partenariats avec les grandes entreprises technologiques telles que Qualcomm, Intel et Google. De plus, avec le lancement d’appareils avec des applications et des services Google, la société pourrait faire un énorme retour sur les marchés européens et asiatiques.

Nous devrions donc attendre le lancement du Honor 50 pour en savoir plus sur les plans de l’entreprise, qui impliquent probablement Google et d’autres géants américains de la technologie. Le retour de Honor aux services mobiles de Google est un grand pas en avant, et cela pourrait signifier que l’entreprise est mieux équipée pour faire face à la concurrence sur des marchés comme l’Europe, face à des entreprises comme OnePlus, Google et Samsung.