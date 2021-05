Qualcomm annonce le Snapdragon 7c Gen 2 avec une autonomie de plusieurs semaines

Qualcomm a officiellement dévoilé la Snapdragon 7c Gen 2 Compute Platform, une nouvelle solution abordable censée permettre la transition vers des appareils offrant des semaines d’autonomie. Les PC Windows Always Connected seraient toutefois des appareils d’entrée de gamme, et Qualcomm explique que les premiers PC fonctionnant sur cette plateforme devraient débarquer cet été.

Il va sans dire que ce nouveau modèle présente des améliorations massives par rapport au Snapdragon 7c de première génération, notamment une plus grande autonomie et des performances accrues. Une fois encore, il s’agit d’un domaine clé pour le Snapdragon 7c Gen 2. Selon Qualcomm, les ordinateurs portables équipés de ce chipset peuvent fonctionner pendant plus de 19 heures en continu avec une seule charge. En branchant l’ordinateur, vous pourriez ajouter jusqu’à 9 heures d’utilisation à partir d’une charge de 30 minutes.

« Avec un processeur, un processeur graphique, une intelligence artificielle et un modem cellulaire intégrés, cette nouvelle plateforme de calcul permet des performances système incroyablement rapides auxquelles vous ne vous attendez pas pour un appareil aussi fin, à ce niveau. Globalement, le Snapdragon 7c Gen 2 affiche des performances système jusqu’à 10 % supérieures à celles des plateformes concurrentes. Il offre également jusqu’à plus de 19 heures d’utilisation continue sur une seule charge, avec une autonomie jusqu’à deux fois supérieures à celle des ordinateurs portables d’entrée de gamme », explique Qualcomm.

Le processeur octa-core Kryo 468 fonctionne désormais jusqu’à 2,55 GHz, et est associé à un GPU Adreno et à un processeur de signal d’image Spectra 255. La prise en charge des écrans externes peut aller jusqu’au Quad HD (2 560 x 1 440 pixels) à 60 Hz, tandis que le moteur AI Hexagon 692 de 5e génération de Qualcomm offre plus de 5 TOPS de performances.

Cela devrait signifier davantage de puissance pour des choses comme la mise à l’échelle et le traitement de la vidéo en temps réel, ce qui est utile si votre ordinateur portable est équipé d’une webcam assez ordinaire. Elles seront également exploitées pour une meilleure reconnaissance vocale sur l’appareil.

Les premiers appareils seront disponibles cet été

Pour la connectivité, Qualcomm a intégré le modem Snapdragon X15 4G LTE. Cela signifie que les données cellulaires sont toujours disponibles aux côtés du Wi-Fi, bien que la société affirme que même dans un état de veille Always Connected, les ordinateurs portables basés sur le Snapdragon 7 c Gen 2 tiendront des semaines sur une charge. Sinon, il y a le Wi-Fi 802.11 ac et le Bluetooth 5.0.

Qualcomm a également passé plus de temps à essayer d’améliorer les capacités audio de la plateforme. « La technologie Qualcomm Aqstic Audio, l’audio haute-fidélité et le son surround virtuel s’associent pour offrir un son et une voix cristallins et à faible consommation. La plateforme est même dotée d’un système de suppression de l’écho et du bruit (ECNS), afin que vos interlocuteurs vous entendent mieux malgré le bruit ambiant. Pour ce qui est de l’appareil photo, profitez de la capture, de la lecture et de la diffusion de vidéos HDR jusqu’à 4K, grâce au fournisseur de services Internet Qualcomm Spectra 255, qui prend en charge un capteur photo de 32 mégapixels et des fonctions avancées comme la vidéo en basse lumière », explique la société.

Lenovo est l’une des premières entreprises à adopter la nouvelle plateforme, et les premiers appareils devraient arriver dans quelques mois seulement.

Snapdragon Developer Kit vise à stimuler les créateurs d’applications Windows 10

Quant aux applications qui s’exécutent sur ces ordinateurs portables Snapdragon sous Windows 10, Qualcomm espère inciter les codeurs à adopter la plateforme avec un nouveau Snapdragon Developer Kit pour Windows 10. Créé en collaboration avec Microsoft, ce boîtier — qui ressemble un peu à une Apple TV — sera un moyen plus abordable de se lancer dans la création d’applications Windows 10 compatibles avec la technologie ARM.

Il sera préchargé avec tout, de .NET 5.0, Visual Studio Code et FFMPEG à Chromium et App Assure, afin que les développeurs aient accès au système d’exploitation, aux outils, aux frameworks, aux bibliothèques et aux installateurs dont ils ont besoin dès le départ. Les spécifications exactes, ainsi que les prix, n’ont pas encore été communiqués. Qualcomm prévoit la mise en vente du Snapdragon Developer Kit cet été et communiquera plus de détails à l’approche de sa sortie sur le Microsoft Store.