Comment regarder la keynote Build 2021 de Microsoft à 18 heures ?

Il y a actuellement plus de 287 sessions Build axées sur Microsoft Teams, Azure et Power Platform, qui relèvent toutes de la bannière des produits Microsoft 365.

Les attentes sont un peu élevées pour la Build 2021 cette année. Le responsable de Microsoft et de Windows, Panos Panay, ayant déclaré que « l’année sera énorme pour Windows », nous pensons qu’il y a une chance que Windows 10 soit sous les feux des projecteurs cette année . Les nouvelles icônes de Windows 10 et les nouvelles polices de caractères, ainsi que des allusions à des choses telles que de nouveaux menus flottants dans la barre des tâches, alimentent cette spéculation.

La conférence Build se déroulera jusqu’au jeudi 27 mai . Après la fin de la partie de la présentation de Nadella, vous pourrez voir le reste de l’action de la Build dans le livestream ci-dessus, ou en visitant le site Web My Build . C’est gratuit, et il suffit de se connecter avec un compte Microsoft ou un e-mail. Vous pouvez également ajouter des sessions à votre calendrier et entrer en contact avec d’autres participants à la conférence Build.