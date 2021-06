Le Pixel 6 Pro s’affiche dans les clichés d’un revendeur de coques

Un aperçu radicalement proche du nouveau Google Pixel 6 a été révélé cette semaine grâce à un fabricant tiers de coques. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro n’ont pas encore été révélés par Google au moment où cette série d’images a été publiée pour la première fois. Dans ce nouvel ensemble d’images, nous voyons l’ensemble des caméras arrière dans une vue plus claire que ce qui avait été précédemment montré par les premières fuites de cette série de smartphones.

Le Pixel 6 sera probablement publié cette année en deux éditions. Il est fort probable que nous verrons le Pixel 6 et un appareil plus grand, plus cher et plus riche en fonctionnalités, connu comme le Pixel 6 Pro.

Les images que nous voyons ici sont celles du Pixel 6 Pro, avec un écran à bords incurvés et une grande variété de caméras et de capteurs à l’arrière.

Malheureusement pour ceux qui recherchent des capacités de numérisation 3D avec cet appareil, il ne semble pas que nous ayons un capteur LiDAR. Au lieu de cela, il semblerait qu’il y ait un ensemble de trois objectifs de caméra, un grand réseau de flash LED, au moins un microphone, et quelques autres petits capteurs.

Il semblerait que le Pixel 6 Pro ait une caméra frontale placée dans le centre supérieur de l’appareil. Ce cliché de l’appareil semble également suggérer que l’appareil dispose d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, car on ne voit pas de capteur à l’arrière comme sur la dernière génération de smartphones Pixel.

Un lancement à l’automne

La couleur de la caméra sous le boîtier est étrange, à moins que ce boîtier ne suggère que tout ce qui se trouve en dehors des objectifs et des capteurs est de la même couleur que le boîtier lui-même. Dans de précédentes fuites, le bloc de la caméra a toujours été noir.

Dans cette fuite, nous voyons soit du noir soit de l’argent clair. Il serait surprenant de trouver une version avec l’ensemble du bloc de la caméra en noir, permettant aux nombreux capteurs d’avoir l’impression d’être une seule unité, tandis que l’autre version utilise le gris, faisant ressortir chaque capteur.

Quoiqu’il en soit, nous verrons comment ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro s’attaqueront au reste du monde des smartphones à l’automne 2021. Le géant de la technologie fait habituellement cette annonce vers le mois d’octobre de chaque année, mais l’année dernière, il était prévu plus tôt. C’était également un moment spécial parce que le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G ont été annoncés comme les premiers smartphones 5G de Google. Il n’y a pas encore de Pixel 5a, mais à ce jour, nous sommes davantage intéressés par le Pixel 6.