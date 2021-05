Il y a 3 fois plus d’appareils Android actifs que d’iPhone dans le monde

Le débat pour savoir quel est le meilleur système d’exploitation mobile, Android ou iOS, est éternel. Cependant, on ne peut nier le fait qu’Android domine les marchés du monde entier, car il équipe de nombreux smartphones de divers fabricants autres que Google. Par conséquent, le nombre d’appareils fonctionnant sous Android est beaucoup plus élevé que le nombre d’appareils fonctionnant sous iOS. Et Google vient de révéler le nombre total d’appareils Android actifs. Ce nombre est presque trois fois supérieur à celui des iPhone, soit plus de 3 milliards d’appareils.

Outre l’annonce du projet Starline et d’un nouveau langage de conception pour Android lors de la Google I/O 2021, Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits chez Google, a annoncé que Android fonctionne désormais sur un total de plus de 3 milliards d’appareils actifs dans le monde. Cela représente plus de trois fois le nombre d’appareils iOS actifs (~1 milliard) dans le monde.

We first introduced @Android in 2008 — and now there are 3 billion active Android devices around the world. 🤯 #GoogleIO pic.twitter.com/G6wMXfWgNZ — Google (@Google) May 18, 2021

Le géant de Mountain View a franchi cette étape après avoir acquis plus de 500 millions d’appareils Android actifs au cours des deux dernières années. En outre, selon les rapports, le nombre estimé d’appareils Android que Google a gagné depuis 2017 s’élève à plus d’un milliard d’appareils.

Or, ces chiffres sont basés sur les données de la place de marché numérique de Google, c’est-à-dire le Google Play Store. Par conséquent, les 3 milliards d’appareils actifs ne comprennent pas les appareils qui fonctionnent sous Android, mais qui sont livrés avec d’autres boutiques d’applications numériques, comme les appareils Amazon Fire. De plus, ce chiffre n’inclut pas non plus les millions d’appareils Android en Chine, car ce pays n’utilise aucun des services de Google.

Donc oui, comme vous pouvez l’imaginer, le nombre total d’appareils Android dans le monde est bien supérieur à 3 milliards, ce qui est insensé !

Les raisons principales

Alors, pourquoi y a-t-il une telle disparité entre le nombre total d’utilisateurs des deux systèmes d’exploitation mobiles ? Eh bien, il y a quelques raisons importantes. Premièrement, Android équipe non seulement les appareils qui coûtent aux alentours de 50 euros, mais aussi ceux qui coûtent plus de 1 000 euros. Concernant iOS, il est limité à la gamme d’iPhone, qui fait partie de la catégorie haut de gamme du marché.

Deuxièmement, sur des marchés comme l’Inde et le Brésil, la plupart des utilisateurs préfèrent un appareil Android à un iPhone. Cela s’explique par le prix élevé de la gamme d’iPhone. Ainsi, comme vous pouvez vous y attendre, le nombre d’appareils Android est beaucoup plus élevé dans ces pays que celui des appareils iOS.

Enfin, il y a le facteur fidélité. Apple a une longueur d’avance sur le plan de fidélité. Toutefois, selon des rapports antérieurs, les utilisateurs sont désormais plus fidèles à Android qu’à iOS. Par conséquent, davantage d’utilisateurs se tournent vers le système d’exploitation mobile de Google plutôt que d’acquérir un appareil iOS. Voilà donc quelques-unes des raisons qui ont fait passer le nombre d’appareils Android actifs à plus de 3 milliards.