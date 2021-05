Le Honor 50 sortira probablement en juin, avec le Snapdragon 778G

by

Honor avait l’habitude d’être un acteur assez important dans le monde des smartphones, mais après que l’interdiction de Huawei l’ait affecté ainsi que sa société mère, nous avons commencé à l’oublier. Cependant, la société est sur le point de faire les gros titres une fois de plus, et sa nouvelle série de smartphones Honor 50 pourrait la remettre sous le feu des projecteurs.

Dans un communiqué de presse concernant le nouveau chipset de Qualcomm, Honor a confirmé que sa prochaine gamme Honor 50 utiliserait le processeur Snapdragon 778G. Mais, le communiqué laisse également entendre d’autres choses sur le smartphone. C’est une étape importante pour Honor dans ses efforts pour revenir sur le marché mondial des smartphones.

Avant de prendre son indépendance, les smartphones de Honor utilisaient des processeurs Kirin développés par Huawei, tout comme la gamme de smartphones de Huawei. Lorsque le gouvernement américain a restreint les entreprises américaines à faire des affaires avec Huawei, la production de puces Kirin a été affectée, et par ricochet, Honor aussi.

La confirmation du nom du smartphone est une grande nouvelle, car il n’y avait pas de Honor 40, mais seulement le Honor View 40. Il semble donc que nous devions nous passer du Honor 40 et du Honor View 50. On nous dit que « plus d’informations sur nos produits à venir seront disponibles en juin » — bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit d’une date de lancement effective ou simplement du moment où nous entendrons d’autres informations à ce sujet. Il s’agit probablement de la première, car les précédentes fuites suggéraient un lancement en mai.

Reste maintenant à savoir si le nouveau smartphone de Honor sera lancé dans le monde entier ou seulement en Chine. Il s’agit du premier smartphone lancé depuis que Honor a été racheté à Huawei par un conglomérat chinois, et il était possible que les nouveaux appareils, ou du moins le premier, ne soient mis en vente que dans le pays.

Un lancement dans un proche avenir ?

Il semblerait que ce ne soit pas le cas, si on lit entre les lignes du communiqué de presse : la société se présente comme une « emblématique marque technologique mondiale » et déclare « nous adhérons pleinement à la chaîne d’approvisionnement mondiale et continuerons à travailler en étroite collaboration avec des partenaires mondiaux de premier plan » — deux utilisations du mot « mondial » suggèrent fortement, sans toutefois le confirmer, que ce produit sera mis en vente dans les pays du monde entier.

Lorsque les flagships Honor sont sortis dans le monde entier, ils étaient des appareils assez populaires — le « retour » de la société sur le marché mondial après quelques années incertaines pourrait signifier de grandes choses pour les smartphones Android. Si le Honor 50 s’avère être un attrayant flagship, nous pourrions voir un nouveau concurrent frapper le marché de milieu de gamme.