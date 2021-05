Les spécifications de la Galaxy Watch Active 4 sous Wear OS dévoilées

Wear OS était au centre de l’attention lors de la première journée de la I/O 2021 de Google. Il a promis de donner un nouveau souffle à la plateforme wearable avec l’aide de Fitbit, qu’elle possède pratiquement, et l’apparition surprise de Samsung.

Bien sûr, ce dernier va récolter les fruits de cette collaboration dans ses futures Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4, cette dernière vient de recevoir une fuite qui montre d’autres aspects intéressants de la smartwatch sportive au-delà de son OS.

La fuite provient d’un informateur de confiance, @Ice universe, qui appelle de façon amusante le système d’exploitation qui fonctionnera sur la Galaxy Watch 4 « TizenWear OS ». Il dit que ce sera le système d’exploitation qui intègre Tizen OS à Wear OS, ce qui ressemble probablement plus à une surcouche One UI 3.x au-dessus de Wear OS. Nous devrons attendre et voir si cette intégration ira au-delà des apparences et inclura des applications.

Selon l’informateur, la Galaxy Watch Active 4 utilisera du verre 2D, et non 2.5D comme auparavant. Ce design très plat, ainsi que des rebords plus étroits pourraient lui donner une apparence moins sportive par rapport aux précédentes Galaxy Watch « Active ».

Cela dit, le châssis en alliage de titane attendu lui donnera toujours la même robustesse ainsi que ce que Ice universe décrit comme une « excellente texture ».

Galaxy Active 4:

1. TizenWear OS

2. New 5nm processor

3. 2D glass (not 2.5D)

4. Bezel narrowed

5. Excellent frame texture, suspected to be titanium alloy — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2021

Un processeur plus puissant

La partie la plus intéressante est peut-être un nouveau processeur de 5 nm, la première fois que Samsung changera sa puce de smartwatch depuis la première Galaxy Watch en 2018. Après tout, Wear OS n’est pas connu pour fonctionner sur les puces Exynos de Samsung, mais le dernier Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm ne correspond pas exactement à ce projet non plus. Ce que sera cette nouvelle puce sera certainement un sujet de discussion.

Samsung devrait lancer une Galaxy Watch 4 classique et deux modèles de la Galaxy Watch Active 4. Il n’y a pas encore de date pour les nouvelles smartwatches de Samsung, mais les fans seront très probablement à l’affût de son annonce en raison des changements d’OS et de matériel qu’ils apporteront.