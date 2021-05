Android 12 permettra de déverrouiller votre voiture avec un smartphone Pixel et Galaxy

Il y a de fortes chances que votre smartphone Android puisse déjà projeter Google Maps et d’autres applications sur le tableau de bord de votre voiture, et Google a l’intention de se débarrasser également de vos clés de voiture. En effet, Google a fait un certain nombre d’annonces dans le domaine de l’automobile lors de sa keynote Google I/O 2021, notamment l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité de clé numérique de voiture dans le cadre de la mise à jour d’Android 12.

Les smartphones Android sont en train de devenir des clés numériques, et Android 12 apporte une entrée sécurisée et un support pour le démarrage du véhicule sur certains smartphones lorsqu’ils sont utilisés avec certains véhicules. En attendant, il devrait être plus facile de connecter son smartphone à une voiture.

Apple a déjà fait de l’iPhone une clé de voiture numérique, et maintenant Google s’apprête à faire de même avec les smartphones Android. Cette fonctionnalité permettra à Google et à certains constructeurs automobiles d’utiliser la technologie NFC et l’Ultra Wideband (UWB) — selon le véhicule et le smartphone — pour verrouiller et déverrouiller votre voiture. Si vous comptez sur l’UWB pour cela, vous pouvez également laisser votre smartphone dans votre sac.

Vous aurez besoin d’un appareil Android 12 pour que la clé de voiture numérique fonctionne, avec initialement certains smartphones Pixel et Galaxy de Samsung qui la prennent en charge. Bien sûr, vous aurez également besoin d’une voiture compatible : initialement, ce sera BMW et d’autres, précise Google, sur les futurs modèles.

Si vous utilisez le NFC, vous devrez apposer le smartphone contre la poignée de la voiture pour la déverrouiller ; une fois à l’intérieur, vous pouvez également utiliser la clé numérique d’Android pour démarrer le moteur également.

Vous pourrez partager votre clé numérique

Grâce au même système, vous pourrez également partager votre clé numérique avec d’autres personnes. Cela signifie qu’il sera possible de créer sans fil une clé virtuelle pour quelqu’un d’autre, afin qu’il puisse temporairement utiliser votre véhicule.

Ce qui reste à voir, c’est la manière dont Android et iOS vont coexister sur ce point. Si, par exemple, vous avez un iPhone, mais que votre partenaire a un Pixel, il n’est pas clair à ce jour comment l’interaction entre les deux pourrait être transparente. Pour cela, nous devrons peut-être attendre que les premiers véhicules prenant en charge les deux plateformes arrivent chez les concessionnaires.