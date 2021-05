HP Omen 16 et 17 (2021) : les derniers CPU Intel et les GPU RTX Series 30

Hier, HP a annoncé le renouvellement de sa gamme d’ordinateurs portables de jeu Omen. Les Omen 16 et 17 vont se vanter d’une nouvelle puce, HP équipant ces ordinateurs portables de processeurs Intel Core de 11e génération et AMD Ryzen Series 5000.

Comme on peut s’y attendre de la part de nombreux ordinateurs portables de jeu de nos jours, ils utilisent les GPU GeForce RTX 30 de NVIDIA, et en fait, ils pourraient bien être l’un des meilleurs moyens d’obtenir l’une de ces cartes graphiques très demandées.

Omen 16

Si vous recherchez un ordinateur portable de jeu basé sur une puce AMD, le Omen 16 est celui qu’il vous faut, car il offre aux acheteurs le choix entre un processeur mobile Intel Core i7-11800H ou AMD Ryzen 9 5900HX. Les options de mémoire s’élèvent à 32 Go de RAM DDR4 3200, mais 16 Go feront très bien l’affaire. Il y a même des choix en ce qui concerne le stockage, HP incluant soit un SSD PCIe Gen 4×4 de 1 To, soit deux SSD PCIe de 1 To configurés en RAID 0.

Les utilisateurs du Omen 16 peuvent opter pour un GPU RTX 3070, mais les configurations avec le 3070 coûteront bien plus chères.

HP affirme avoir amélioré les propriétés thermiques du Omen 16 de 2021 en augmentant le nombre de pales des ventilateurs du système de plus de 200 %, tout en les rendant 2,5 fois plus fines que les pales du ventilateur du Omen 15. Bien que cela ne devrait pas faire de différence notable sur la chaleur, le potentiel gain de quelques degrés pourrait valoir la peine de changer ces ventilateurs, car cela pourrait donner à HP un avantage dans cette guerre entre les ordinateurs portables de jeu toujours plus minces.

HP affirme également que l’autonomie de la batterie du Omen 16 peut durer jusqu’à 9 heures, mais cela dépend évidemment de l’utilisation que vous faites de l’ordinateur portable.

Omen 17

Si vous êtes un adepte des puces Intel, le Omen 17 est peut-être le meilleur choix. Cet ordinateur portable est équipé d’un processeur Core i9-11900H et ne semble pas avoir d’équivalent AMD. Le plafond des options graphiques est également plus élevé, puisque le Omen 17 peut être équipé d’une carte RTX 3080. Les options de mémoire, une fois encore, plafonnent à 32 Go de RAM DDR4 3200, et il semble que les utilisateurs disposent des mêmes options de stockage que sur le Omen 16.

Ces deux ordinateurs portables prennent en charge le Wi-Fi 6E et utilisent le Thunderbolt 4. Les écrans des deux ordinateurs offriront une résolution allant jusqu’au Quad HD avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, bien que, comme les noms le suggèrent, le Omen 16 aura un écran de 16,1 pouces tandis que le Omen 17 aura un écran de 17,3 pouces. Si les ordinateurs portables partagent des spécifications analogues, il convient de noter que le Omen 17 utilise un clavier mécanique composé de commutateurs optiques RVB avec un temps de réponse de 0,2 ms.

Les deux machines seront disponibles à partir de juin, le Omen 16 étant proposé à partir de 1 049,99 dollars pour les modèles AMD et de 1 149,99 dollars pour les modèles Intel. Le prix de départ du Omen 17, quant à lui, est de 1 369,99 dollars. Cependant, pour les spécifications énumérées dans cet article, vous devriez probablement vous préparer à débourser une somme bien plus importante que ces prix de base. À ce jour, aucune information sur le prix en France.