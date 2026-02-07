Accueil » Android 12 obsolète : Pourquoi 1 milliard de smartphones sont jugés à risque en 2026 ?

Le chiffre fait mouche parce qu’il mélange une réalité technique (le support des correctifs de sécurité Android dépend de ta version ET de ton fabricant) et une conclusion beaucoup trop brutale (« il faut changer de téléphone tout de suite »).

La nuance importante : un téléphone sous Android 12 n’est pas automatiquement une passoire, mais il est plus exposé si (et seulement si) il ne reçoit plus de correctifs de sécurité du fabricant. L’article qui circule s’appuie notamment sur une analyse de Forbes et sur des stats de répartition des versions.

Ce que « Google ne supporte plus Android 12 » veut vraiment dire

Google publie chaque mois des correctifs via les Android Security Bulletins (ASB). Ensuite, Samsung, Xiaomi, Oppo, etc. doivent intégrer ces correctifs et les livrer sur leurs modèles.

En parallèle, Google continue de pousser des mises à jour « système » via Google Play services/WebView / Play System Updates, qui améliorent aussi la sécurité — mais ça ne remplace pas un vrai correctif de « security patch level » (le patch mensuel).

Donc : le bon indicateur n’est pas « Android 12 ou 13 », c’est la date de ton patch de sécurité.

Comment savoir en 20 secondes si TON téléphone est réellement à risque

Sur Android (les menus varient un peu) :

Paramètres → À propos du téléphone → Version Android Repère Niveau du correctif de sécurité Android (ex : 2026-01-05). Repère Mise à jour du système Google Play (ex : 2026-01-01).

Si ton correctif de sécurité Android date de moins de 3 mois, tu es généralement dans une zone saine. Si ton correctif date de 6 mois ou plus, là oui : risque accru (vulnérabilités non corrigées, surtout face à des attaques « ciblées »). Les bulletins montrent bien que la sécurité se joue au fil des patchs.

« 1 milliard de personnes doivent changer de téléphone » : ce qui est exagéré

L’argument « 40 % à risque » vient du fait que beaucoup d’appareils tournent sur des versions anciennes, et que certains n’ont plus de patchs critiques. Forbes pousse une lecture très alarmiste de ce constat.

Mais dans la vraie vie, certains appareils sous Android 12 reçoivent encore des patchs OEM (selon modèle/région), et même sans patch OS récent, Play Protect + Play services continuent d’apporter une couche de protection (utile, mais pas magique).

Si tu es dans la zone rouge : quoi faire (sans paniquer)

Si ton patch Android est vieux (6+ mois) et que ton téléphone n’a plus de mises à jour :

Mets tout à jour (OS + Play System + apps).

Évite l’installation d’APK hors Play Store.

Active Play Protect et vérifie les autorisations sensibles (SMS, Accessibilité, Administrateur appareil).

Si tu utilises ton téléphone pour banque/2FA/pro : là, oui, envisager un remplacement est raisonnable.

Mais, « acheter un nouveau téléphone maintenant » n’est justifié que si ton appareil ne reçoit plus de patchs et que tu as un usage sensible.