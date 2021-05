Les MacBook équipés d’écrans Mini LED pourraient être retardés en 2022

Les nouveaux MacBook d’Apple qui, selon la rumeur, utiliseraient la technologie Mini LED (comme l’écran de l’iPad Pro de 12,9 pouces nouvellement annoncé) pourraient être retardés jusqu’en 2022, selon une nouvelle rumeur.

Alors que ces modèles devaient être lancés plus tard en 2021, si les rumeurs sont exactes, ce serait une réelle déception pour les fans de MacBook désireux d’obtenir le dernier MacBook avec un meilleur écran. Évidemment, et comme toujours, il est important de prendre ces informations avec des pincettes pour le moment.

Premièrement, cette information provient de DigiTimes, qui n’est pas toujours la source la plus fiable — bien qu’elle ait parfois été dans le vrai par le passé — et deuxièmement, le rapport n’est qu’un très bref aperçu repéré par MacRumors dans un extrait (payant) pour le moment (le rapport complet sera publié plus tard).

DigiTimes affirme que : « Le lancement des MacBook rétro-éclairés par Mini LED pourrait être retardé », affirmant que le « lancement de la série MacBook rétro-éclairés par Mini LED d’Apple pourrait être reporté à 2022, selon des sources de l’industrie ».

Notez l’utilisation du mot « peut » ici, ce qui signifie que même les sources ne sont pas sûres que ce sera la voie choisie par Apple. En tout cas, tout ce qui a été dit jusqu’à présent indique que les MacBook équipés de Mini LED arriveront avant la fin de l’année 2021.

La pandémie en cause ?

L’analyste Ming-Chi Kuo, l’un des informateurs les plus respectés d’Apple, insiste depuis un certain temps sur le fait que nous verrons de nouveaux modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des écrans Mini LED et les propres processeurs d’Apple apparaître vers le troisième trimestre 2021, et même DigiTimes pensait auparavant que ces nouveaux modèles seraient là rapidement.

Cela dit, nous avons entendu des rumeurs inquiétantes liées à ce retard, et plus particulièrement un rapport de Nikkei Asia, qui émet l’idée que les MacBook (et les iPad) souffrent de pénuries de composants liées à une pandémie, et que la production des ordinateurs portables Apple pourrait être retardée — ce qui correspondrait à cette dernière spéculation de DigiTimes.

En fin de compte, comme c’est toujours le cas, nous devrons attendre et voir, mais si un retard est vraiment une possibilité imminente, nous nous attendons à en entendre plus de la part d’autres sources.