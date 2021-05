Samsung présente le premier smartphone doté d’un double écran pliable

Samsung est l’un des fabricants de panneaux d’écran les plus fiables et les plus importants du marché. Nous avons vu le géant coréen fournir certains des meilleurs écrans du marché, notamment des écrans OLED et pliables, à des entreprises comme Apple et Xiaomi. À l’occasion du salon SDI 2021, Samsung a annoncé qu’elle était en train de développer son premier écran « multipliable ».

Samsung Display, la division de fabrication d’écrans du géant coréen, a présenté trois nouveaux types d’écrans lors de l’exposition virtuelle Display Week 2021. Parmi ceux-ci, l’entreprise a présenté son premier écran bi-pliable, doté d’un design pliable en deux parties. Samsung l’appelle le panneau OLED S-Foldable.

Maintenant, depuis que Samsung a dévoilé son premier appareil Galaxy Fold en 2018, la société a proposé plusieurs appareils pliables sur le marché. Cependant, aucun d’entre eux n’a un design à plis multiples. Donc, montrer un panneau OLED S-Foldable laisse entendre que Samsung travaille enfin sur un appareil Galaxy bi-pliable, qui pourrait faire partie de sa gamme de produits pliables pour cette année.

Outre le panneau pliable, Samsung Display a également montré deux autres prototypes d’écrans, dont un panneau coulissant et un grand panneau de 17 pouces avec une charnière permettant de plier l’appareil en deux. La vidéo de teasing a également montré un écran OLED pour les ordinateurs portables avec une caméra sous l’écran. L’écran coulissant n’est pas accompagné de plis et glisse horizontalement du côté droit pour étendre la taille de l’écran.

D’autre part, l’écran pliable de 17 pouces présente un ratio 4:3 lorsqu’il est déplié et constitue un bon choix pour les tablettes et autres appareils portables à grand écran.

De réelles nouveautés cette année ?

Enfin, Samsung a présenté un panneau doté d’une caméra sous l’écran. Le panneau n’a pas de mécanisme de pliage ou de glissement et est conçu pour les futurs appareils portables. La caméra sous le panneau (UPC), annoncée pour la première fois au début de l’année, se trouve en haut et sous l’écran. Cela permet d’obtenir un véritable écran bord à bord avec des bords presque nuls.

Ainsi, dans l’ensemble, ces panneaux présentent les futurs appareils Samsung et leurs facteurs de forme. Nous pourrions voir la société proposer au moins un produit avec ces nouveaux panneaux plus tard dans l’année. Vous pouvez consulter la promotion officielle des technologies d’affichage Samsung ici même :