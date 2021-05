Galaxy A22 : Samsung prépare un smartphone 5G encore plus abordable

Un nouveau lot d’images divulguées montre ce qui pourrait devenir le smartphone 5G le moins cher de Samsung : le Galaxy A22 5G. Le Galaxy A32 5G détient actuellement ce titre à un prix déjà bas de 329 euros. Les images proviennent de 91mobiles et correspondent aux précédentes fuites qui laissaient entendre que le smartphone pourrait être prévu avec un prix de 200 000 KRW (~180 dollars), bien qu’il puisse être destiné uniquement à l’Inde et à certaines parties de l’Asie dans un proche avenir. Ainsi, il se rapproche des Moto G50 et du Realme 8 5G, deux smartphones 5G les plus abordables du marché.

Le look plutôt sobre du smartphone, avec un module de caméra rectangulaire à l’arrière et une encoche en forme de goutte d’eau à l’avant, correspond aux précédentes fuites que nous avons vues.

Les images qui ont fuité montrent deux variantes — les versions 5G et 4G — avec des spécifications légèrement différentes. Le modèle 5G disposerait d’un écran LCD de 6,4 pouces et d’une triple caméra à l’arrière (probablement un combo capteur principal/macro/profondeur de 48 mégapixels).

Un chipset MediaTek Dimensity 700 semble probable, plus une quantité de 6 Go de RAM. Il devrait offrir une grosse batterie de 5 000 mAh.

Les informations de la même fuite indiquent qu’il y aura également une version 4G du Galaxy A22. Cette version aura un écran AMOLED au lieu d’un écran LCD, et offrira une caméra arrière à quatre lentilles de 48 mégapixels, 5 mégapixels, 2 mégapixels et 2 mégapixels. Selon les rumeurs, il fonctionnerait avec le processeur MediaTek Helio G80 et pourrait bien être plus cher que le modèle 5G.

Un lancement en juin ou juillet

Nous sommes dans une situation particulière avec la 5G et les smartphones en ce moment, car elle est maintenant acceptée comme standard sur tous les appareils, sauf les moins chers. Dans le marché abordable, la 5G est disponible, mais elle s’accompagne de certains compromis.

C’est ce que révèlent les rumeurs concernant les spécifications des éditions 4G et 5G du Galaxy A22 : le modèle 5G ajoute la connectivité de nouvelle génération au prix de certaines autres caractéristiques, comme l’écran AMOLED et un objectif supplémentaire pour la caméra. D’autres fabricants de smartphones ont suivi une stratégie analogue (le Realme 8 susmentionné dispose également d’options 4G et 5G).

Même si presque tous les smartphones disposent de la 5G de nos jours, ce n’est toujours pas un must absolu sur un appareil. La connectivité 5G est loin d’être omniprésente, tandis que les vitesses 4G sont parfaitement bien pour le streaming vidéo et audio – les avantages de la 5G vont au-delà des vitesses de chargement et de téléchargement, mais quand même.

Le Galaxy A22 5G de Samsung pourrait faire son apparition en juin ou juillet, d’après les rumeurs.