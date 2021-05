Une de plus : Qualcomm ne participera pas en physique au MWC 2021

En 2020, le MWC n’a été annulé qu’après le retrait de nombreuses grandes entreprises (comme LG, ZTE, Sony et Amazon). Et si la GSMA n’a donné aucune indication quant à la possibilité d’ajuster ses plans pour le salon de cette année, il est possible que le nombre croissant d’exposants qui ne seront pas présents puisse changer la donne.

Qualcomm est loin d’être la seule grande entreprise à opter pour une apparition numérique au MWC cette année : Google, Nokia, Ericsson, Sony et Oracle se sont tous entièrement retirés du salon de cette année, tandis que Samsung et Lenovo ont annoncé qu’ils participeraient également de manière numérique au lieu de se présenter en personne.

« Bien que nous apprécions les mesures de santé et de sécurité mises en place par la GSMA pour le MWC de Barcelone, nous avons décidé qu’il était dans le meilleur intérêt de nos employés et de nos clients que la participation de Qualcomm soit virtuelle cette année », a déclaré l’entreprise dans un communiqué obtenu par TechCrunch.