WhatsApp va chiffrer les sauvegardes de bout en bout

Bien que des signes du développement continu des sauvegardes chiffrées de bout en bout soient visibles dans la dernière bêta de l’application Android, elle n’est pas encore fonctionnelle. Consultez le programme bêta de WhatsApp si vous souhaitez suivre de plus près l’évolution des choses, et peut-être participer aux tests.

Lorsque cette fonctionnalité verra enfin le jour — et il est difficile de dire quand cela se produira, car les tests de nouvelles options peuvent être un processus long — elle facilitera grandement la vie des personnes qui passent d’un appareil à un autre , car il sera beaucoup plus facile de restaurer les messages sur un nouveau smartphone, tout en préservant la sécurité et la confidentialité des communications.

L’utilisation du chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes est importante pour les utilisateurs de WhatsApp qui se sont habitués à la sécurité et à la tranquillité d’esprit que l’application offre avec la messagerie chiffrée de bout en bout. Le fait d’être lié à Google Drive est très logique pour les utilisateurs d’Android, car il est lié à un compte Google qui comprend 25 Go de stockage gratuit sur le cloud.

La dernière version bêta de WhatsApp pour Android nous a donné un autre aperçu intéressant de l’avenir de l’application. La version la plus récente montre que les développements se poursuivent sur une fonctionnalité importante que nous savions être en cours depuis un certain temps maintenant.