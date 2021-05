Apple n’est plus la deuxième entreprise de smartphones en Europe, Xiaomi prend sa place

Cela signifie que la part de marché de Huawei a chuté de façon vertigineuse, 81 % en un an, et tout cela est évidemment causé par les sanctions annoncées par le gouvernement américain en mai 2019.

À l’opposé, on trouve Huawei, le géant chinois de la technologie qui se bat toujours contre les sanctions qui l’empêchent d’utiliser Android et les services de Google sur ses appareils. Toutes ces restrictions ont clairement fait sentir leurs effets, puisque les ventes de smartphones de Huawei se sont effondrées en Europe , l’entreprise ne détenant plus qu’une part de marché de 3 % sur le continent.

Plus précisément, Samsung est resté le premier fabricant de smartphones en Europe avec une part de 35 % et une croissance annuelle de pas moins de 21 %, mais Xiaomi a connu une telle croissance qu’Apple n’a pas pu y faire face. Xiaomi est donc désormais le dauphin avec 23 % des parts, grâce à une croissance annuelle qui a atteint 85 % au premier trimestre de l’année.