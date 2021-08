by

Le mode PC du Xiaomi Mi MIX Fold est un must pour les smartphones pliables

Android est un système d’exploitation conçu pour les smartphones et les tablettes, mais au fil des ans, nous avons vu de multiples tentatives pour le transformer en système d’exploitation de bureau avec des applications Launcher personnalisées, des ROM personnalisées ou des fonctionnalités comme DeX de Samsung, qui donne à Android une barre de tâches, un menu Démarrer et un support d’applications multi-fenêtres lorsque vous connectez un clavier et/ou un écran. Maintenant, Xiaomi se lance dans l’action avec son « PC Mode ».

Xiaomi a officiellement suivi la tendance des smartphones pliables cette année et, du moins à première vue, il ressemble beaucoup à ce que Samsung et, plus tard, Huawei avaient déjà. Xiaomi semblait juste viser la reconnaissance de la marque plutôt que l’ajout de fonctionnalités uniques. Cela dit, le Xiaomi Mi Mix Fold vient finalement d’obtenir une fonctionnalité qui lui donne une caractéristique unique en son genre. Ironiquement, ce nouveau mode PC qui transforme le smartphone en tablette PC est quelque chose que le Galaxy Z Fold de Samsung n’a pas, bien qu’il soit le créateur du mode DeX, une approche assez analogue.

Pour être clairs, le Galaxy Fold et le Galaxy Z Fold 2 offrent tous les deux un support à la plateforme DeX, mais ils se comportent plus comme des smartphones que comme des tablettes. Il ne s’active que si un écran externe est connecté et ne peut pas être activé sur le smartphone pliable, même avec son grand écran. Les tablettes haut de gamme Galaxy Tab S de Samsung, en revanche, peuvent utiliser DeX directement, transformant les tablettes en ordinateurs portables Android.

Selon XDA, le Mi Mix Fold a reçu une mise à jour qui active le mode PC pour le smartphone pliable. Contrairement à la mise en œuvre de Samsung pour le Galaxy Z Fold, il fonctionne directement sur l’appareil, même sans écran externe branché. Un glissement de trois doigts du bord droit vers le centre active le mode PC, empêchant tout déclenchement accidentel.

Comme l’explique la source, l’exécution de ce geste réorganisera l’interface utilisateur Android, vous donnant une barre de tâches au bas de l’écran.

Samsung doit s’en inspirer

Une fois en mode PC, les propriétaires du Mi Mix Fold sont accueillis par une interface familière de type bureau, à l’exception de quelques touches spécifiques à Android comme les trois boutons de navigation dans le coin. Cependant, tout comme avec Samsung DeX, certaines applications ne sont pas faites pour fonctionner de cette façon et peuvent apparaître sous leur forme de grand smartphone plutôt qu’en mode tablette.

En effet, bien que l’ensemble ressemble beaucoup à Windows ou Chrome OS, c’est toujours Android sous le capot. Mais désormais, lorsque vous lancez une application Android, elle s’affiche dans une fenêtre en forme de téléphone plutôt qu’en plein écran. Cela vous permet d’afficher jusqu’à quatre applications en même temps et de minimiser les applications, tout en restant capable de voir d’un coup d’œil les applications en cours d’exécution grâce à la barre des tâches. Certaines applications peuvent être maximisées pour fonctionner en plein écran en mode PC, tandis que d’autres ne le peuvent pas. Et certaines peuvent être redimensionnées à un niveau plus fin, ce qui vous permet de modifier la forme ou la taille de la fenêtre tout en continuant à afficher plusieurs applications simultanément.

C’est définitivement une fonctionnalité dont le Galaxy Z Fold 3 a besoin et Samsung est susceptible de l’ajouter maintenant que Xiaomi l’a fait.