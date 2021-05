Tout ce que Samsung a annoncé lors de son événement « Bespoke »

Samsung veut « personnaliser » l’ensemble de votre maison, et si cette volonté a commencé avec les réfrigérateurs, l’entreprise se développe de manière importante. Elle lancera bientôt des commodes, des meubles à chaussures, des purificateurs d’air, des fours et des micro-ondes personnalisés. Combien cela va-t-il coûter ? Probablement « trop » pour les consommateurs lambdas.

Samsung a déjà annoncé des réfrigérateurs « Bespoke », mais lors de son dernier événement, la société a fourni davantage d’informations à leur sujet. « La position de Samsung en tant que marque lifestyle se développe dans le monde entier et nous sommes maintenant prêts à montrer notre leadership en matière de design avec les possibilités illimitées de Bespoke Home, » a déclaré Maxime Parein, responsable du marketing des appareils électroménagers chez Samsung. « Nous voulons utiliser nos produits pour transformer les appareils électroménagers en objets design afin d’introduire une œuvre d’art dans la maison. »

Comme son nom l’indique, les réfrigérateurs Bespoke sont « adaptés » à votre maison. Cela peut signifier l’achat d’un appareil traditionnel à deux portes ou d’un réfrigérateur mince à une porte. Cette dernière option est modulaire et se décline en plusieurs facteurs de forme.

Vous pouvez acheter l’un des « frigos minces » dans une colonne à une porte, ou une option à deux portes avec un réfrigérateur en bas. Et si vous commencez par un petit modèle, vous pouvez le mettre à niveau plus tard et ajouter une deuxième option à une ou deux portes, en les réunissant pour obtenir un réfrigérateur plus grand.

Mais ce n’est pas là que s’arrête l’aspect « Bespoke », vous pouvez également choisir la couleur de votre réfrigérateur, 8 coloris disponibles en France, ou ajouter une œuvre d’art de l’artiste renommé Andy Rementer. Enfin, vous pouvez choisir la finition (métal ou verre). Les réfrigérateurs Bespoke s’intègrent donc à la perfection dans toutes les cuisines. Il est par ailleurs possible de faire changer très simplement un (ou plusieurs) panneau, si celui-ci a subi un choc par exemple, ou si la décoration de la cuisine évolue, sans avoir à changer le réfrigérateur dans son ensemble.

De multiples produits personnalisables arrivent

Après les réfrigérateurs, Samsung a également annoncé une gamme de fours, un four à micro-ondes et un lave-vaisselle Bespoke dans une variété de couleurs assorties aux options de réfrigérateur. En quittant la cuisine, vous trouverez le nouveau Bespoke AirDresser. Il ressemble beaucoup à un placard dans lequel vous suspendez vos chemises et vos manteaux. Mais une fois à l’intérieur, le Airdresser aseptise vos vêtements. De même, le nouveau Bespoke ShoeDresser déshumidifie et désodorise vos chaussures.

Samsung lancera également un aspirateur sans fil Bespoke Jet et un aspirateur robot Bespoke Jet Bot AI+. L’aspirateur sans fil est équipé d’une station de nettoyage qui lui permet de se vider tout seul, tandis que le Jet Bot AI+ utilise des capteurs LiDAR et 3D pour planifier un parcours de nettoyage optimal.

Enfin, un nouveau purificateur d’air Bespoke utilise cinq panneaux pour aspirer l’air de toute la pièce et éliminer « 99,999 % des poussières de 0,01 µm ». Le purificateur se synchronisera avec l’application SmartThings pour vous donner des rapports de propreté. Samsung a également annoncé un mini-frigo Bespoke Cube et un purificateur d’eau Bespoke, mais elle prévoit de ne les vendre que sur le marché coréen pour le moment.

Nous ne connaissons pas les dates de sortie exactes ni les prix des produits Bespoke. Samsung a déclaré que la plupart des produits devraient sortir dans la seconde moitié de l’année 2021, avec plus de détails à venir plus près du lancement.