Un test de Facebook veut s’assurer que vous avez lu un article avant de le partager

Dans sa lutte permanente contre la désinformation, Facebook a annoncé qu’il testait une nouvelle fonctionnalité qui avertira les utilisateurs qui tentent de partager des articles qu’ils n’ont pas réellement lus.

Si Facebook copie bon nombre de fonctionnalités sur d’autres plateformes, cette fois-ci c’est probablement une bonne idée : Facebook teste actuellement une fonctionnalité qui rappellera aux utilisateurs qu’ils doivent lire un article avant de le partager — tout comme Twitter. En fait, l’entreprise a partagé la nouvelle sur Twitter, peut-être comme une reconnaissance subtile de ce fait.

Si vous essayez de partager sur Facebook un article que vous n’avez pas ouvert vous-même, on vous rappellera que vous devriez le lire. Vous pouvez toujours ignorer un tel avertissement et le partager, mais cela pourrait être une dissuasion bienvenue pour empêcher les gens de partager des articles peu fiables sans réfléchir.

En effet, selon l’image officielle publiée par le géant des réseaux sociaux, le message apparaîtra lorsqu’un utilisateur tentera de partager un article non lu, l’avertissant que « Vous êtes sur le point de partager un article sans l’ouvrir ». La pop-up poursuit en indiquant que « Partager des articles sans les lire peut signifier passer à côté de faits essentiels », avant de présenter à l’utilisateur les options d’ouvrir l’article ou de continuer à le partager quand même.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) May 10, 2021