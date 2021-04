Un brevet montre un Galaxy Fold équipé de capteurs de santé sous l’écran

by

Avant que les smartwatches deviennent un véritable laboratoire de santé au poignet, ce sont les smartphones qui portaient une partie des capteurs et des algorithmes nécessaires pour vérifier la santé du porteur.

Les smartphones de Samsung, en particulier, avaient autrefois des capteurs de fréquence cardiaque et même un suivi de l’oxygène dans le sang, qu’ils ont supprimé dans leurs modèles les plus récents. Cependant, cela ne signifie pas que Samsung a abandonné cette idée et, apparemment, elle a joué avec la possibilité de mettre ces capteurs de santé sous l’écran d’un smartphone pliable.

En dehors des capteurs de mouvement et des capteurs gyroscopiques, la plupart des fonctions de suivi de la santé des smartwatches et de certains smartphones consistent à éclairer nos doigts et à déduire des données biométriques en fonction de la manière dont la lumière met du temps à revenir vers un capteur. Ce même principe est apparemment aussi en jeu dans le nouveau brevet de Samsung, sauf qu’il place le capteur sous l’écran, un peu comme les capteurs d’empreintes digitales sous l’écran de nos jours.

Selon le site LetsGoDigital, deux capteurs situés sous l’écran prendront des données d’image de vos doigts. Elle utilisera ensuite l’analyse des ondes de pouls, la même technique que celle employée dans la Galaxy Watch 3 pour mesurer la pression artérielle, et mesurer différents facteurs de santé.

Il s’agit notamment de la pression artérielle susmentionnée, de l’âge vasculaire et de la rigidité de la paroi artérielle.

Le smartphone pliable a un réel atout

Bien que l’analyse des ondes de pouls puisse probablement être réalisée sur n’importe quel smartphone, ce brevet exige un smartphone pliable dans un but particulier. Apparemment, le fait de fermer l’écran sur un doigt permettra de mieux mesurer la pression exercée par le doigt sur l’écran pour d’autres mesures de santé. Espérons que cela n’endommagera pas réellement l’écran en appliquant une trop forte pression.

Aussi intéressant que cela puisse paraître, il s’agit d’une technologie complexe qui pourrait ne pas voir le jour, du moins pas encore.