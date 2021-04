Microsoft publie une version preview de Office 2021 pour Mac

Microsoft a récemment confirmé que Office 2021 est la prochaine version perpétuelle de sa célèbre suite de productivité, et si la société espère toujours que tout le monde passera à son service par abonnement, elle souhaite néanmoins aider ceux qui ont besoin de la suite Office traditionnelle à rester fidèles à son produit.

La semaine dernière, Microsoft a officiellement annoncé l’avant-première commerciale de Microsoft Office Long Term Servicing Channel (LTSC) pour Windows et Office 2021 pour Mac, qui est spécifiquement destinée aux ordinateurs sans accès à Internet et qui ne peuvent pas être mis à jour régulièrement. Elle arrive avec des versions previews de Excel, Word, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote et Teams.

Avec une prise en charge pouvant aller jusqu’à cinq ans, Office LTSC s’inscrit dans une démarche analogue à celle de Windows 10 LTSC, et inclura donc toutes les fonctionnalités des versions précédentes de la suite de productivité.

Les exigences pour Office 2021 pour Mac sont assez larges. Ce nouveau logiciel est pris en charge par les trois versions les plus récentes de macOS, et continuera de l’être à l’avenir. Au fur et à mesure de la sortie de chaque nouvelle version, la plus ancienne des trois sera progressivement retirée du support d’Office 2021. En avril 2021, les trois versions de macOS prises en charge par Office 2021 pour Mac (preview) sont macOS Big Sur (11), macOS Cataline (10,15) et macOS Mojave (10,14). Les utilisateurs auront besoin d’au moins 4 Go de mémoire vive et 10 Go d’espace disque disponible.

Voici quelques exemples de nouvelles fonctionnalités incluses dans Office 2021 pour Mac (Preview) :

Focus sur lignes, qui supprime les distractions afin que vous pouvez vous déplacer dans un document Word ligne par ligne.

Fonction XLOOKUP, pour vous aider à rechercher des éléments dans un tableau ou une plage par ligne dans une feuille de calcul Excel.

Prise en charge des tableaux dynamiques dans Excel, y compris de nouvelles fonctions qui utilisent des tableaux dynamiques.

Enregistrez un diaporama avec une narration dans PowerPoint.

D’autres previews arrivent

Parallèlement, Microsoft indique qu’elle a également inclus un nouveau pack de fonctionnalités disponibles dans Microsoft 365 Apps for enterprise. « La prochaine version perpétuelle d’Office pour les clients commerciaux est construite spécifiquement pour les organisations qui utilisent des appareils réglementés qui ne peuvent pas accepter de mises à jour de fonctionnalités pendant des années, des appareils de contrôle de processus qui ne sont pas connectés à Internet dans les installations de fabrication, et des systèmes spécialisés qui doivent rester verrouillés dans le temps et nécessitent un canal de service à long terme. Office LTSC fournira les outils de productivité familiers que vous avez connus avec Office 2019, maintenant avec des performances plus rapides et une accessibilité élargie », explique Microsoft.

Les nouvelles previews sont disponibles aujourd’hui pour toutes les entreprises sur cette page. « Office LTSC sera déployé en utilisant exclusivement Click-to-Run, tout comme Office 2019, afin que les administrateurs informatiques puissent profiter d’une technologie de déploiement moderne pour aider à réduire les coûts. Office 2021 pour Mac utilisera le format standard Apple Package (pkg) — la même technologie que nous avons utilisée pour les précédentes versions perpétuelles, y compris Office 2019 pour Mac et Office 2016 pour Mac », explique Microsoft.

La société ajoute que les previews commerciales pour SharePoint et Project Server sont également à portée de main.