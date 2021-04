Selon une source, le casque de réalité mixte d’Apple arrivera en 2022

Plusieurs sources affirment qu’Apple travaille sur différents produits de verre intelligent qui offriront des expériences de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) — un dispositif de réalité mixte (MR) combinerait les fonctions AR et VR. Le casque de réalité mixte devrait être le premier à être lancé, avec un design analogue à d’autres casques VR disponibles dans les magasins à l’heure actuelle, avec un matériel sophistiqué qui comprend plus d’une douzaine de caméras, des fonctions de suivi des yeux et deux écrans 8K pour le contenu. Les lunettes de réalité augmentée plus ambitieuses sont censées arriver en 2025, avec un design minimaliste. Le dispositif de AR ressemblerait beaucoup à des lunettes de tous les jours, car il projettera du contenu numérique sur des objets réels.

Ming-Chi Kuo, analyste des produits Apple, prédit que le casque de réalité mixte d’Apple, dont on parle depuis longtemps, arriveront l’année prochaine, en 2022. Ce rapport fait suite aux affirmations de Bloomberg selon lesquelles Apple souhaiterait présenter le casque de réalité mixte lors d’un événement de presse qui pourrait avoir lieu plus tard dans l’année devant un public réel.

La rumeur veut qu’Apple travaille sur un casque de réalité mixte depuis un certain temps. Contrairement à un environnement de réalité virtuelle stricte, la réalité mixte combine la réalité virtuelle ou la réalité augmentée avec l’environnement d’une personne — d’où l’appellation « réalité mixte ». Le PDG d’Apple, Tim Cook, n’a jamais caché sa conviction que la réalité augmentée et la réalité mixte offrent une expérience plus sociale et plus productive que la réalité virtuelle pure, une expérience qui permet aux gens de rester connectés au monde et aux personnes qui les entourent.

Ming-Chi Kuo est l’un des analystes d’Apple les plus respectés du secteur de la technologie, avec une solide expérience dans la prédiction des prochaines actions de l’entreprise. Selon une note consultée par MacRumors, Kuo prévoit que le casque de réalité mixte sera disponible en 2022.

Apple n’est certainement pas la première entreprise à s’attaquer aux lunettes de réalité augmentée. Google a présenté l’un des premiers et des plus célèbres modèles du marché, les Google Glass.

Une présentation à la WWDC 2021 pour les développeurs ?

Cependant, l’une des plus grandes forces d’Apple est de prendre un concept que quelqu’un d’autre a lancé et de l’affiner de manière à ce qu’il soit adopté en masse. L’iPad en est un parfait exemple, une tablette bien plus raffinée et conviviale que la tablette PC de Microsoft, bien antérieure.

Si la société parvient à concrétiser sa vision (jeu de mots) des lunettes de réalité mixte, Apple pourrait disposer d’une toute nouvelle catégorie d’appareils pour stimuler sa croissance. Il ne s’agit pas seulement d’un autre gadget révolutionnaire pour Apple, mais son succès dépend d’expériences utilisateur exceptionnelles, et c’est là que les développeurs entrent en jeu. Peut-être verrons-nous Apple parler de ses plans lors de la future WWDC 2021…