Les rendus du Galaxy S21 FE montrent le smartphone dans son intégralité.

Le Galaxy S21 FE ne sera probablement pas lancé avant plusieurs mois, mais nous avons déjà pu voir de près le probable design du smartphone grâce à des rendus non officiels.

Partagés par LetsGoDigital et créés par Concept Creator, ces rendus sont basés sur des fuites d’informations concernant le smartphone, et ils dressent un tableau complet de ce dernier.

Ils montrent une coque arrière en plastique avec un épais bloc de caméra rectangulaire dans le coin supérieur gauche et logeant trois objectifs, tandis qu’autour de l’avant, il y a un écran plat avec une caméra perforée en haut au centre, et de minces bords (bien qu’il y en ait un légèrement plus grand sous l’écran).

Le bord inférieur logerait une grille de haut-parleur et un port USB-C, et le bord droit dispose des boutons de volume et d’alimentation. C’est un design dans l’ensemble qui ressemble beaucoup au reste de la gamme Galaxy S21, comme nous nous y attendions, et qui est plus ou moins identique aux précédents rendus.

Le Galaxy S21 FE est montré ici en noir, bleu, vert, rose et violet, bien que la source note que ceux-ci ont été choisis pour les rendus simplement parce qu’ils sont « très en vue ». En fait, les rumeurs suggèrent que le S21 FE débarquera en vert, violet, rose, blanc et gris.

Quid des spécifications

Certaines spécifications sont également incluses dans la publication de LetsGoDigital, mais le site semble simplement répéter les fuites précédentes, comme les affirmations que le Galaxy S21 FE aura un écran AMOLED de 6,4 pouces, une caméra frontale de 32 mégapixels, 6 ou 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage, et un chipset Snapdragon 888 ou Exynos 2100.

Bien qu’il soit important de prendre ceci avec des pincettes pour l’instant — surtout avec le Galaxy S21 FE qui n’arrivera probablement pas avant le mois d’août — toutes ces fuites semblent crédibles, et le design montré ici est essentiellement ce que nous attendons d’un modèle FE dans la gamme Galaxy S21.