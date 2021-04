Non, vous n’avez pas besoin de confirmer à nouveau votre compte Twitter

Si vous avez récemment reçu un e-mail vous demandant de « confirmer votre compte Twitter », ne vous inquiétez pas : il ne s’agit pas d’un hameçonnage. Twitter a confirmé avoir envoyé par inadvertance un lot d’e-mails aux utilisateurs du réseau social leur demandant de reconfirmer leur compte, mais que ces messages peuvent être ignorés sans risque.

« Certains d’entre vous ont peut-être reçu récemment un e-mail de “confirmation de votre compte Twitter” auquel ils ne s’attendaient pas », a confirmé le compte d’assistance de l’entreprise. « Ceux-ci ont été envoyés par erreur et nous sommes désolés que cela soit arrivé. Si vous avez reçu l’un de ces e-mails, vous n’avez pas besoin de confirmer votre compte et vous pouvez ignorer le message ».

La rumeur de ces e-mails a commencé à se répandre jeudi — sur Twitter, naturellement — avec des incertitudes parmi les destinataires quant à leur authenticité. Étant donné la régularité des tentatives d’hameçonnage — des pirates tentant d’accéder à des comptes en ligne en envoyant des e-mails qui semblent authentiques, mais qui sont conçus pour voler des informations d’identification — il est compréhensible que l’on soit sceptique à l’égard de tout message censé provenir de Twitter (ou de Facebook, de votre banque ou de toute autre organisation).

Bien sûr, ce niveau de méfiance est probablement sage. Les utilisateurs eux-mêmes sont généralement l’un des points les plus faibles en matière de sécurité des données, étant donné qu’il est assez facile de se faire avoir en cliquant sur des liens que l’on ne devrait pas.

Some of you may have recently received an email to “confirm your Twitter account” that you weren’t expecting. These were sent by mistake and we’re sorry it happened.

If you received one of these emails, you don't need to confirm your account and you can disregard the message.

