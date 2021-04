Les commandes du AirTag ont commencé, mais les stocks s’amenuisent déjà

by

Apple a commencé à prendre des commandes ce vendredi pour son nouveau dispositif de suivi AirTag, et pour la nouvelle couleur mauve de l’iPhone 12, mais la demande du AirTag est déjà supérieure au stock prévu.

Annoncés plus tôt cette semaine, les AirTags sont la réponse d’Apple au produit de Tile, un acteur déjà établi et relativement populaire. Chaque AirTag est un petit disque qui peut être attaché à un bien de valeur afin que vous puissiez le suivre avec votre iPhone si vous le perdez.

Chaque AirTag émet un signal Bluetooth que les appareils compatibles du réseau « Localiser » détectent. Lorsqu’un appareil détecte l’AirTag, il signale sa position et vous pouvez utiliser la nouvelle application « Localiser » pour le localiser ; Apple affirme que le processus est anonyme, sécurisé et chiffré. En outre, les récents modèles d’iPhone dotés de la puce à bande ultra-large U1 d’Apple (les familles iPhone 11 et iPhone 12) disposent d’une fonctionnalité de recherche de précision, qui vous guide directement vers le AirTag avec davantage de précision.

Un seul AirTag coûte 35 euros, mais ils sont également vendus par packs de quatre pour 119 euros. Si vous passez commande auprès de l’Apple Store, vous pouvez faire graver votre AirTag sans frais supplémentaires.

Malheureusement pour ceux qui sont impatients d’obtenir un AirTag dans les plus brefs délais, les livraisons sont déjà repoussées de 2 à 5 semaines sur la boutique en ligne d’Apple. La date à laquelle vous recevrez un AirTag dépendra de l’option choisie pour la gravure ; à l’heure actuelle, les AirTags gravés devraient être livrés au plus tard le 1er juin, tandis que les AirTags non gravés pourraient arriver dès le 3 mai.

L’iPhone 12 mauve également en vente

Outre les AirTags proprement dits, Apple vend de nombreux accessoires AirTags, tels que des porte-clés et des lanières de bagage pouvant accueillir les appareils. Ils sont disponibles dans une gamme de couleurs. Bon nombre de ces accessoires sont fabriqués par des partenaires avec lesquels Apple a déjà travaillé par le passé pour des accessoires d’iPhone ou d’Apple Watch, comme Belkin ou Hermès.

Comme indiqué ci-dessus, Apple vend également une nouvelle variante mauve de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 mini. À l’heure actuelle, l’iPhone 12 violet affiche toujours sa date de livraison initiale prévue : le 30 avril.