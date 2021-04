Microsoft Store : une refonte majeure sur Windows 10 et la prise en charge des apps Win32

Microsoft aurait prévu une refonte majeure de la boutique de Windows 10, alias Microsoft Store, cette fois avec des changements spectaculaires qui sont censés en faire la destination privilégiée des utilisateurs du système d’exploitation. Cette nouvelle application pourrait apporter des changements majeurs au niveau de la conception et résoudre les problèmes de manque d’applications dont les développeurs et les utilisateurs de Windows se plaignent depuis longtemps.

Tout ceci n’est encore qu’une rumeur, mais selon un rapport de WindowsCentral, Microsoft veut que le nouveau Store se vante d’un look complètement nouveau et plus moderne, et à un certain niveau, c’est quelque chose qui a du sens de toute façon. La refonte Sun Valley à venir à l’automne à Windows 10 devrait évidemment également viser le Microsoft Store, donc c’est probablement le moment où Microsoft prévoit d’annoncer la transformation majeure.

D’après ce que l’on peut voir, Microsoft veut permettre aux développeurs d’envoyer également des applications Win32 non packagées au Microsoft Store, poussant ainsi le concept de boutique Windows au-delà de son modèle actuel. Les paquets EXE et MSI seraient donc pris en charge. En théorie, les utilisateurs ne seraient plus limités aux applications « modernes » lorsqu’il s’agit de télécharger des logiciels.

Le nouveau Microsoft Store permettra également aux applications d’utiliser leur moteur de mise à jour intégré. À l’heure actuelle, les applications publiées dans le Microsoft Store doivent être mises à jour par le biais du système de mise à jour par défaut, mais Microsoft veut changer cela. Les développeurs pourront utiliser leurs propres implémentations de mise à jour, ce qui ne les obligera pas à apporter des modifications majeures à leurs applications.

Les applications de Microsoft arrivent sur le Microsoft Store

Microsoft envisage également un changement majeur dans la façon dont elle monétise le Microsoft Store. Les développeurs ne seraient plus obligés de vendre leurs applications directement sur le Microsoft Store et de reverser une partie de la somme à l’entreprise, mais de s’appuyer sur leurs propres plateformes de commerce et donc de vendre leurs logiciels par d’autres moyens.

Microsoft souhaite que le nouveau Store devienne la destination privilégiée pour le téléchargement de logiciels, c’est pourquoi l’entreprise y ajoute également ses principales applications. Microsoft Edge, Office, Teams, et d’autres encore feront leur apparition dans le Microsoft Store dans le cadre de cette nouvelle refonte.

On ne sait pas encore quand ces changements pour le Microsoft Store entreront en vigueur dans Windows 10. Tous les changements devraient être testés en bêta avec les membres Insiders d’abord. On peut donc s’attendre à ce qu’ils soient déployés plus tard à l’automne lorsque Microsoft commencera à tester la deuxième mise à jour majeure pour Windows 10 cette année. La Build 2021, la conférence annuelle des développeurs de Microsoft, pourrait également apporter plus d’informations sur ces plans.