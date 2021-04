Huawei prévoit de lancer également des smartphones pliables à prix abordable

by

by

Les smartphones pliables n’ont pas encore pris d’assaut le monde et nous ne sommes pas surpris — ils sont très chers. Huawei est l’une des entreprises qui misent gros sur les dispositifs pliables, et selon un nouveau rapport de Digitimes, la société veut apporter ce nouveau facteur de forme à des prix plus bas.

En d’autres termes, le géant chinois de la technologie Huawei veut sortir plus de smartphones pliables, mais la partie la plus importante est qu’il veut que ces appareils soient plus abordables.

Un total de trois appareils de ce type seraient lancés cette année, selon le rapport cité, bien qu’il ne soit pas exactement clair si la société veut que le trio complet vienne avec des prix plus bas. La source affirme que Huawei va lancer trois smartphones pliables en 2021 « un prix plus convivial ciblant le segment d’entrée de gamme pour stimuler la demande ».

Mais d’un autre côté, étant donné la lutte de Huawei sur les marchés internationaux, une telle approche a du sens à un moment donné, surtout parce que les appareils pliables continuent d’être disponibles à un prix élevé pour le moment. Huawei pourrait utiliser les prix plus bas comme une raison convaincante pour les clients d’acheter ses appareils, malgré les lacunes comme l’absence d’Android et des applications Google.

Si Huawei parvient à casser la concurrence, elle pourrait prendre une avance considérable sur des concurrents comme Samsung, qui n’a pas encore connu un grand succès avec sa gamme de smartphones Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Ce rapport ne fait pas état de prix spécifiques pour les prochains smartphones de Huawei.

La stratégie pliable de Samsung

Mais en même temps, Samsung prévoit à peu près la même chose, puisque l’entreprise a déjà promis de mettre sur le marché des appareils pliables à un prix inférieur. Cela pourrait arriver dès cette année, car Samsung pourrait lancer des dispositifs pliables plus abordables en juin ou juillet.

De nouveaux appareils pliables Samsung sont attendus dans les mois à venir, mais il n’est pas clair si l’annonce inclut également les modèles plus abordables.