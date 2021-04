Google Photos facilite la recherche de documents

Si vous y trouvez des fichiers que vous ne souhaitez pas voir vivre sur les serveurs de Google, appuyez sur la photo et sur « Supprimer ». Une fois que vous avez fait cela, le fichier n’est pas complètement supprimé des serveurs de Google. Vous devrez toujours vous rendre dans « Bibliothèque » et appuyer sur « Corbeille ». Vous y trouverez vos fichiers supprimés pendant 60 jours supplémentaires, après quoi ils seront définitivement supprimés. Vous pouvez également choisir de supprimer ces fichiers pour de bon à partir de cet écran.

Dans la capture d’écran ci-dessous, il y a une sous-section pour « écriture manuscrite » et « carnet de notes ». La catégorie « signe » semble également plus qu’un peu boguée à ce jour.

Comme l’ a repéré Android Police, certaines versions de Google Photos ont gagné une nouvelle catégorie de documents aux côtés des lieux, des choses et des personnes . La section des documents sera divisée en captures d’écran, messages texte, notes manuscrites et recettes. Autrement dit, Google Photos aura un onglet « Documents » pour faciliter la recherche de documents dans la collection de photos d’une personne.

Google Photos reste un excellent service pour vos précieuses photos et images, mais il devient de plus en plus utile pour le stockage de documents. Google s’apprête à introduire une nouvelle catégorie spécifique pour les documents, qui fera office de classeur numérique.