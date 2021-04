by

Facebook permet d’exporter vos publications vers Google Docs et WordPress

Selon le point de vue que l’on adopte, Facebook a peut-être dépassé Google sur la collecte de données personnelles sur Internet. Étant donné la quantité d’informations qu’elle détient sur la vie en ligne des gens, le géant des médias sociaux est régulièrement poussé, principalement par des lois et des règlements, à prendre certaines mesures pour sécuriser et débloquer les informations des utilisateurs. Il s’agit notamment de permettre aux utilisateurs de transférer leurs données en dehors de Facebook et un nouvel outil d’exportation leur permettra de le faire pour transférer leurs publications vers d’autres services en ligne.

La possibilité d’exporter les données de Facebook existe en fait depuis quelques années déjà. Elle fait partie du projet de transfert de données, un accord conclu entre certaines grandes entreprises technologiques pour permettre aux utilisateurs de transférer certaines de leurs données vers des services différents et concurrents. L’année dernière, Facebook a rendu possible le transfert de photos vers Google Photos et fait maintenant quelque chose d’analogue pour les publications elles-mêmes.

Selon la publication du blog, les utilisateurs de Facebook peuvent se rendre dans les paramètres « Vos informations Facebook » de leur compte pour sélectionner l’option « Transférer vos informations ». Vous pouvez sélectionner soit les photos, soit les notes (mais pas les deux en même temps) et les faire copier sur Google Docs ou WordPress. Il vous sera alors demandé de vous connecter à ces comptes externes avant que le transfert ne commence.

Facebook promet que l’outil est sécurisé et privé et que les données sont chiffrées lors de leur transfert entre les services.

Cette fonctionnalité est donc pratique pour les utilisateurs qui souhaitent partager des messages ou des notes spécifiques qu’ils ont créés depuis Facebook. Toutefois, il est important de noter que les données transférées n’archiveront pas les commentaires d’autres utilisateurs, car ces commentaires sont considérés comme appartenant à un compte distinct.

Se mettre en conformité

Il s’agit d’une étape modeste, mais importante pour les utilisateurs de Facebook, qui pourront ainsi libérer leurs données des murs du réseau social, du moins lorsqu’ils en auront besoin. Bien entendu, Facebook ne fait que se conformer aux lois régionales et ne s’attend probablement pas à ce que la plupart des utilisateurs s’en servent, de toute façon.

En effet, la nouvelle fonctionnalité fait partie du projet de transfert de données, une initiative de partage de données interentreprises lancée en 2018 dans le but de vous permettre de transférer des données entre divers services et plateformes en ligne de manière transparente. Apple, Google, Microsoft et Twitter sont également impliqués dans le projet, offrant des outils d’exportation de données analogues.