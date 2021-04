La version bêta de xCloud de Microsoft arrive sur iOS et PC cette semaine

Microsoft vient d’annoncer qu’elle apporte son service de cloud gaming, xCloud, aux PC, iPhone et tablettes Windows 10 dans le cadre d’une bêta limitée. Le programme de test ne serait disponible que pour certains membres du Xbox Game Pass Ultimate, et l’ensemble va fonctionner depuis les navigateurs Web.

En d’autres termes, si vous voulez jouer à des jeux dans le cloud sur votre iPhone, vous n’aurez pas besoin d’une application dédiée, car le service sera disponible directement dans votre navigateur.

Sur les appareils Apple, vous pouvez utiliser Microsoft Edge, Google Chrome ou Safari, et Microsoft affirme que cette approche a permis à la société de rendre le tout aussi simple que possible.

Toutefois, gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un programme limité et que c’est Microsoft elle-même qui choisira les acteurs qui participeront aux tests. « La version bêta limitée nous permet de tester et d’apprendre ; nous enverrons régulièrement des invitations aux joueurs des 22 pays pris en charge, nous évaluerons les commentaires, nous continuerons à améliorer l’expérience et nous ajouterons la prise en charge d’autres appareils. Nous prévoyons d’itérer rapidement et d’ouvrir à tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate dans les mois à venir afin que davantage de personnes aient la possibilité de jouer à la Xbox d’une toute nouvelle manière », a déclaré la société dans son annonce d’aujourd’hui.

Le service sera accessible sur xbox.com/play, où les abonnés Xbox Game Pass Ultimate qui ont été invités à la bêta pourront jouer aux jeux Xbox depuis les navigateurs cités précédemment. Plus de 100 jeux seront disponibles.

Contrôleurs requis, support tactile également proposé

Si vous voulez jouer à des jeux Xbox dans le cloud, vous aurez besoin d’une manette connectée en Bluetooth ou en USB, mais sur les iPhone, les commandes tactiles seront également prises en charge.

Inutile de dire que tout ne fonctionnera pas correctement au début, mais Microsoft indique vouloir affiner l’expérience au fur et à mesure que le programme sera disponible à un plus grand nombre de testeurs.

« Ceux qui reçoivent une invitation ont juste besoin d’une manette compatible Bluetooth ou connectée en USB ou peuvent utiliser des commandes tactiles personnalisées pour plus de 50 jeux pour commencer à jouer et à tester. Au cours des premières étapes de la bêta, nous nous concentrerons sur la mise au point des fonctionnalités et la création d’une expérience cohérente sur toutes les plateformes, tout en veillant à ce que les jeux fonctionnent au mieux », explique la société.

Les premières invitations seront envoyées dès aujourd’hui aux joueurs sélectionnés.