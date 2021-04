Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung pourrait être lancé sans option Exynos

La stratégie discutable de Samsung consistant à proposer certains smartphones haut de gamme avec différents processeurs sur les marchés du monde entier s’est déjà retournée contre elle après que les gens ont découvert que la version Snapdragon offre parfois de meilleures performances que l’Exynos.

Et étant donné la disponibilité limitée de l’option Snapdragon, il est facile de comprendre pourquoi certaines personnes n’ont pas forcément été très enthousiastes à l’idée de se procurer un flagship Samsung. Mais, les Sud-Coréens s’emploient désormais à régler le problème, et l’approche que la société pourrait envisager d’utiliser est on ne peut plus simple.

La source MauriQHD révèle sur Twitter que le futur Galaxy Z Fold 3 de Samsung pourrait être lancé avec une puce Snapdragon uniquement, car la société ne veut pas que les Exynos fassent leur chemin vers cet appareil particulier.

Fold 3 has a Snapdragon chip

not gonna have the 2100, or the AMDxExynos chip

— Mauri QHD (@MauriQHD) April 19, 2021

En d’autres termes, seule la version Snapdragon serait proposée à travers le monde, quel que soit le marché. Ainsi, le Galaxy Z Fold 3 ne sera pas basé sur le Exynos 2100, et qu’il n’utilisera pas non plus la puce AMD×Exynos. Au lieu de cela, le smartphone pliable se contentera d’un processeur Snapdragon, tout comme le Galaxy Z Fold 2, qui est alimenté par le Snapdragon 865+.

Bien que l’informateur n’ait pas mentionné sur quel processeur Snapdragon le Z Fold 3 sera basé, il est fort probable qu’il soit alimenté par la dernière puce phare de Qualcomm, le Snapdragon 888. Là encore, aucune source ne l’a confirmé.

Tout miser sur les appareils pliables

Bien que cela soit plutôt surprenant étant donné que Samsung abandonnerait sa propre puce, la société a déjà annoncé son engagement total dans le monde des appareils pliables.

Une partie de sa stratégie à long terme consiste également à faire baisser les prix des appareils pliables, ce qui devrait contribuer à améliorer l’adoption de ce nouveau facteur de forme et faire de Samsung l’acteur numéro un sur ce marché. « Fidèles à notre tradition de rester à la pointe de la technologie mobile, nous allons élargir notre portefeuille d’appareils pliables, afin que cette catégorie révolutionnaire soit plus accessible à tous. Et bien que nous soyons déjà connus pour nos caméras révolutionnaires, nous ne cesserons jamais d’essayer de nous surpasser — soyez donc à l’affût de capacités photo et vidéo super-intelligentes et de qualité professionnelle en 2021 », a déclaré TM Roh de Samsung fin 2020.

La nouvelle gamme pliable devrait être annoncée au cours de l’été en juin ou juillet dans le cadre d’un événement matériel dédié.