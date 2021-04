WordPress va désactiver le système de suivi des annonces FLoC de Google sur les sites Web

Le nouveau système semble donc être une bonne chose pour les utilisateurs et les entreprises. Toutefois, il s’accompagne de nouveaux problèmes de sécurité qui risquent de ne pas être compatibles avec les préoccupations des utilisateurs et des experts en sécurité en matière de protection de la vie privée dans le monde d’aujourd’hui.

Pour les non-initiés, Google a introduit le nouveau système FLoC (Federated Learning of Cohorts) dans le but de mettre en place un système de publicité en ligne plus respectueux de la vie privée pour les entreprises. En outre, s’il devient une norme sur le marché, il remplacera à terme les cookies tiers sur la plupart des sites Web.