Deux modèles d’iPhone 13 bénéficieraient d’un écran LTPO et d’un écran 120 Hz

La date de lancement de l’iPhone 13 — prévue pour septembre — se rapproche de plus en plus, et la rumeur la plus récente concernant le smartphone d’Apple est que les deux modèles Pro de l’iPhone 13 seront équipés de la technologie d’affichage LTPO à 120 Hz.

C’est ce qu’a indiqué le célèbre analyste Ross Young, qui a précisé sur Twitter que la mise à niveau de l’écran ne serait pas limitée au modèle Pro Max le plus cher. Dans un tweet suivant, Young a confirmé que les deux smartphones de la gamme « Pro » devraient être équipés de cette technologie.

Les rumeurs concernant une mise à niveau de l’écran et de la fréquence de rafraîchissement pour l’iPhone ont été évoquées depuis un certain temps maintenant, bien avant l’apparition de l’iPhone 12. Il semblerait qu’Apple ait finalement tout en place pour que cela se produise cette fois-ci.

Apple déploie déjà la technologie OLED LTPO dans l’Apple Watch et dans sa gamme d’iPad Pro, il n’est donc pas surprenant qu’elle fasse son apparition vers l’iPhone également — même s’il semble que l’iPhone 13 standard et l’iPhone 13 mini ne seront pas concernés.

Heard some rumors in the industry and media that there would only be one LTPO model from Apple later this year. Can confirm that is not the case. Apple fans can relax!

