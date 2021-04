Le lancement de Microsoft Cloud PC ne serait plus qu’une question de mois

L’idée de pouvoir utiliser son ordinateur peut séduire certains, notamment ceux qui n’aiment pas rester assis à leur bureau ou même dans leur maison pendant de longues périodes. Cependant, jusqu’à présent, la solution proposée par l’industrie informatique a consisté à utiliser des ordinateurs portables, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable, d’une tablette ou même d’un smartphone. Certains utilisateurs plus avancés, notamment ceux qui ont simplement besoin d’accéder à une interface de ligne de commande, peuvent se contenter d’un simple accès à distance.

Cependant, Microsoft pourrait apporter une expérience Windows plus complète avec un service de Cloud PC qui sera lancé très prochainement. Autrement dit, le très attendu Windows 10 PC-as-a-Service de Microsoft semble prêt à arriver dans les prochains mois, avec des implications majeures pour les utilisateurs professionnels.

L’accès à distance à un bureau graphique complet comme Windows n’est pas tout à fait nouveau et Microsoft a même son service existant de bureau virtuel Windows basé sur la technologie Azure. Ce n’est toutefois pas une pratique courante en raison des ressources nécessaires pour héberger un tel bureau et s’y connecter. De nombreux VPS grand public, par exemple, n’offrent pas un tel service en dehors des systèmes basés sur Linux.

Le service de Cloud PC de Microsoft, dont le nom de code est « Project Deschutes », pourrait être la tentative de la société de simplifier cette configuration. Séparé de Windows Virtual Desktop, ce Cloud PC serait une instance gérée de Microsoft 365 avec une tarification forfaitaire par utilisateur. Il pourrait y avoir différents niveaux qui donnent accès à différentes applications et services Microsoft 365 Office.

« Microsoft Cloud PC est une nouvelle offre stratégique qui s’appuie sur Windows Virtual Desktop. À la base, Cloud PC offre aux professionnels une expérience Windows moderne, élastique et basée sur le cloud, et permettra aux organisations de rester à jour d’une manière plus simple et plus évolutive », indique l’annonce.

Toujours en phase de test privé ?

ZDNet a essayé d’accéder au service et a obtenu « Cloud PC isn’t available. Your organization doesn’t support this service » ou « Your organization doesn’t have a subscription to Cloud PC ». Cela laisse entendre que le service existe bel et bien, mais qu’il est toujours en phase de test privé. Le rapport indique que Microsoft Cloud PC pourrait être lancé dès juin ou juillet de cette année.

Cloud PC pourrait s’avérer encore plus précieux lorsque Windows 10X sera finalement lancé plus tard cette année. Le rival de Chrome OS devrait offrir une version plus rationalisée et plus flexible de Windows 10, mais au prix de la suppression de la prise en charge des applications win32 dans un premier temps. Le Cloud PC pourrait alors offrir aux organisations et aux entreprises un moyen alternatif d’accéder à ces logiciels pendant que Microsoft règle les problèmes.

Les implications pour les entreprises pourraient être importantes, permettant aux entreprises de réduire à la fois les coûts de matériel et la charge administrative, tout en fournissant aux employés les applications nécessaires.